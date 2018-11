Ένα άρτια σκηνοθετημένο μουσικό βίντεο για το «Breathin’», χρωματισμένο από την υψηλή αισθητική της Ariana Grande.

Η Ariana Grande μοιράζεται το επίσημο video clip του «Breathin’», λίγα εικοσιτετράωρα μετά την κυκλοφορία του νέου single «Thank U, Next», που έχει κάνει αίσθηση.

Το «Breathin’» συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «Sweetener» της pop star, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο από τη Republic Records / Universal Music. Ο δίσκος έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στο Νο. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και αναρριχήθηκε στο Νο. 2 της ελληνικής αγοράς, όπως αποτυπώνεται στο IFPI Chart.

Το «Breathin’» είχε οπτικοποιηθεί προσωρινά με πρωταγωνιστή ένα συμπαθέστατο γουρουνάκι που ονομάζεται Piggy Smalls και είναι το κατοικίδιο της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

Το επίσημο video clip του τραγουδιού έγινε πράξη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της έμπειρης Hannah Lux Davis, η οποία είχε αναλάβει τα μουσικά βίντεο για το «Side To Side» ft. Nicki Minaj, που μετρά 1,4 δισεκατομμύρια προβολές, το «Into You» των 631 εκατομμυρίων προβολών, το «Focus» που έχει προβληθεί 804 εκατ. φορές και το «Love Me Harder» ft. The Weeknd με 577 εκατ. επισκέψεις.

Η Ariana Grande καταργεί τους νόμους του χρόνου και χώρου στο «Breathin’» και μαγνητίζει το θεατή με ακόμα ένα άρτια σκηνοθετημένο video clip που δίνει ένα καλλιτεχνικό στίγμα υψηλής αισθητικής, από το οποίο διακατεχόταν επίσης το «No Tears Left To Cry» και το «God Is A Woman».

Παρόλο που το «Sweetener» κυκλοφόρησε πριν περίπου δυόμιση μήνες, η αστέρας της pop άνοιξε ένα καινούργιο κεφάλαιο με το single «Thank U, Next», το οποίο προμηνύει ένα ομότιτλο άλμπουμ.