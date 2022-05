Ariana Grande, Billie Eilish και Miley Cyrus καταδικάζουν την πιθανή απαγόρευση των αμβλώσεων στις ΗΠΑ

Οι Ariana Grande, Miley Cyrus, Billie Eilish, Selena Gomez, Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Shawn Mendes και Halsey είναι μεταξύ των 160 καλλιτεχνών και άλλων προσωπικοτήτων που συνυπογράφουν την ανοιχτή επιστολή #BansOffOurBodies (Οι απαγορεύσεις μακριά από τα σώμάτα μας) της οργάνωσης Planned Parenthood.

Σε μία ολοσέλιδη διαφήμιση που δημοσιεύθηκε σήμερα στους New York Times, οι καλλιτέχνες καταδικάζουν το προσχέδιο γνωμοδότησης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που διέρρευσε πρόσφατα και απειλεί να καταργήσει το δικαίωμα στην άμβλωση στη χώρα που θεσπίστηκε το 1973 με μία ιστορική απόφαση στην υπόθεση Roe κατά Wade.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο σχεδιάζει να ανατρέψει την απόφαση, αφαιρώντας το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση. Η δύναμή μας να σχεδιάζουμε το μέλλον μας και να ελέγχουμε το σώμα μας εξαρτάται από την ικανότητά μας να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης», σημειώνεται στην επιστολή.

Την επιστολή υπογράφουν επίσης οι Camila Cabello, Demi Lovato, Hailey Bieber, Camila Mendes, Lili Reinhart, Ariana DeBose, Phoebe Bridgers, Meghan Trainor, Finneas, Clairo, Noah Cyrus, King Princess και Angel Olsen.

Οι καλλιτέχνες ενθαρρύνουν τους θαυμαστές τους να συνταχθούν μαζί τους και να μιλήσουν υπέρ του δικαιώματος πρόσβασης στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των αμβλώσεων.

Η δημοσίευση της ανοιχτής επιστολής προηγείται της Ημέρας Δράσης «Bans Off Our Bodies» στις 14 Μαΐου, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις, πορείες και εκδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ για την υποστήριξη των δικαιωμάτων στην άμβλωση. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από οργανώσεις όπως οι Planned Parenthood, Women’s March, UltraViolet, MoveOn, Liberate Abortion, SEIU και άλλες.

«Σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει το συνταγματικό δικαίωμα στην ασφαλή, νόμιμη άμβλωση, οι νέοι άνθρωποι αναμένεται να χάσουν τα περισσότερα», δήλωσε η Alexis McGill Johnson, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Planned Parenthood Federation of America.

«Τόσοι πολλοί από εμάς – που μεγαλώσαμε με την αντίληψη ότι το δικαίωμα στην άμβλωση ήταν πάγιος νόμος – δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι τα δικά μας παιδιά θα είχαν λιγότερα δικαιώματα και λιγότερη ελευθερία για το σώμα και το μέλλον τους», συνέχισε.

«Αυτό που βλέπουμε στους νέους ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα είναι ότι δεν κάνουν πίσω – ούτε σήμερα, ούτε ποτέ. Όπως και οι καλλιτέχνες που υπέγραψαν αυτήν τη διαφήμιση, η αποφασιστικότητά τους να κρατήσουν τις απαγορεύσεις μακριά από τα σώματά τους αποτελεί πηγή ελπίδας σε μια σκοτεινή εποχή, και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με εκείνους, για εκείνους», τόνισε.

Σύμφωνα με την Planned Parenthood, αν η απόφαση του 1973 ανατραπεί, «26 πολιτείες των θα προχωρήσουν πιθανότατα στην απαγόρευση των αμβλώσεων, αφήνοντας 36 εκατομμύρια γυναίκες και άλλους ανθρώπους που μπορούν να μείνουν έγκυοι χωρίς πρόσβαση στην άμβλωση».

«Αυτές οι επικίνδυνες απαγορεύσεις των αμβλώσεων θα επηρεάσουν δυσανάλογα εκείνους που ήδη αντιμετωπίζουν εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη λόγω του συστημικού ρατσισμού και των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των μαύρων γυναικών και των Λατίνων. Περισσότερες από τις μισές μαύρες γυναίκες στην Αμερική ζουν στις νότιες πολιτείες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι προετοιμασμένες να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις», υπογραμμίζει η οργάνωση.

