Σε ποια μία και μοναδική χώρα της υφηλίου θα διατεθεί το Best Of της Ariana Grande; Υπάρχει λόγος για την κίνηση αυτή;

Η Ariana Grande κυκλοφορεί μία συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, που ονομάζεται «The Best» και θα διατεθεί σε μία και μόνο χώρα στον πλανήτη: Στην Ιαπωνία.

Ουσιαστικά, κατά κύριο λόγο περιέχονται όλες οι συνεργασίες της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στο μήκος της καριέρας της.

Στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται το «Break Free» με τον Zedd, το «Problem» με την Iggy Azalea, το «Side To Side» με τη Nicki Minaj, το «Bang Bang» με την Jessie J και τη Nicki, Minaj το «The Way» με τον (σύντροφό της) Mac Miller, το «Love Me Harder» με τον The Weeknd, το «Everyday» με τον Future, τα «Right There» και «Best Mistake» με τον Big Sean, το «Faith» με τον Stevie Wonder από την ταινία «Sing!» και το «Beauty and the Beast» με τον John Legend από την «Πεντάμορφη και το Τέρας».

Τις υπόλοιπες θέσεις της συλλογής καταλαμβάνουν λίγα σόλο τραγούδια, όπως τα «One Last Time», «Into You» και «Dangerous Woman».

Η έκδοση της συλλογής είναι ενδιαφέρουσα για διάφορους λόγους. Υπάρχουν φήμες ότι η Ariana Grande ετοιμάζει καινούριο δίσκο για το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η pop star ήδη επιβεβαίωσε νωρίτερα φέτος ότι ολοκλήρωσε την ηχογράφηση.

Ίσως το best of των 18 τραγουδιών (που θα κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου) θα είναι κατάλληλο για να υπενθυμίσει στην ακμάζουσα ιαπωνική αγορά πόσο εξωπραγματικά ταλαντούχα είναι, λίγο πριν έρθουν νέες μελωδίες.

Ή ίσως η «Ari» αλλάζει δισκογραφική εταιρεία, οι καλλιτέχνες συχνά κυκλοφορούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους πριν υπογράψουν σε άλλη, επειδή εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για συγκεκριμένο αριθμό άλμπουμ. Αν και αυτό το ενδεχόμενο μοιάζει το λιγότερο πιθανό. Η Ariana Grande ανήκει στη Republic Records της Universal Music και σε αυτή τη φάση εάν μετακινούταν, θα ήταν μόνο εντός των labels του ομίλου.

Οι τίτλοι τραγουδιών του «The Best» 1. «Break Free» ft. Zedd

2. «Problem» ft. Iggy Azalea

3. «Baby I»

4. «Into You»

5. «Bang Bang»ft. Jessie J & Nicki Minaj

6. «Side To Side» ft. Nicki Minaj

7. «One Last Time»

8. «The Way» ft. Mac Miller

9. «Be Alright» 10. «Love Me Harder» ft. The Weeknd

11. «Everyday» ft. Future

12. «Right There» ft. Big Sean

13. «Greedy»

14. «Piano»

15. «Dangerous Woman»

16. «Best Mistake» ft. Big Sean

17. «Faith» ft. Stevie Wonder

18. «Beauty and the Beast» ft. John Legend

Το εξώφυλλο της συλλογής: