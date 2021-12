Η Ariana Grande αυτοσχεδίασε την καλύτερη ατάκα στο τραγούδι του «Don’t Look Up»

«Θα πεθάνουμε όλοι», τραγουδά η Ariana Grande στο τραγούδι της ταινίας «Don’t Look Up».

Η Ariana Grande αυτοσχεδίασε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες ατάκες στο τραγούδι «Just Look Up» της ταινίας «Don’t Look Up» (Μην Κοιτάτε Πάνω) του Netflix, στην οποία συμμετέχει επίσης ως ηθοποιός.

Κατά τη διάρκεια ενός ντουέτου με τον συμπρωταγωνιστή της Kid Cudi, η Ariana Grande άρχισε να αυτοσχεδιάζει στίχους που αμέσως κέντρισαν το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Adam McKay, όπως είπε ο ίδιος σε μια συνέντευξή του στα παρασκήνια της ταινίας που δημοσιεύθηκε από το Netflix Film Club.

«Ήταν λογικό να βάλουμε τη μεγαλύτερη pop star στον κόσμο να υποδυθεί τη μεγαλύτερη pop star στον κόσμο. Την φέραμε στο πλατό για την πρώτη της σκηνή με τον Leonardo DiCaprio και την Jennifer Lawrence και αυτοσχεδίαζε ατάκες. Ήξερα ότι θα σκίσει το τραγούδι, αλλά δεν ήξερα ότι μπορούσε να αυτοσχεδιάσει», είπε ο Adam McKay.

«Η Ariana Grande σίγουρα αυτοσχεδίαζε. Ο καλύτερος αυτοσχεδιασμός της ήταν όταν τραγούδησε το τραγούδι για πρώτη φορά. Είναι αυτή που πρόσθεσε όλα αυτά τα πράγματα για το “θα πεθάνουμε όλοι… κλείστε τις ειδήσεις του χαζοκουτιού”», εξήγησε.

«Μόλις το άκουσα, είπα: “Αυτό θα μπει στην ταινία”. Και αυτή ίσως είναι μια από τις αγαπημένες μου στιγμές στην ταινία, όπου έχεις τη μεγαλύτερη pop star στον κόσμο να τραγουδάει όμορφα: “Θα πεθάνουμε όλοι”. Κάθε φορά που το βλέπω, είναι απλά αυτή η ξεκαρδιστική γνωστική ασυμφωνία. Οπότε, η Ariana Grande μπορεί σίγουρα να αυτοσχεδιάσει», συνέχισε.

Η Ariana Grande είπε ότι ο Adam McKay είναι «ένας από τους ήρωές μου στην κωμωδία».

«Πετάχτηκα από τη χαρά μου όταν μου πρότεινε την ιδέα να παίξω αυτή την pop star σε αυτή την αηδιαστική φρενίτιδα των ταμπλόιντ. Ήταν μια τόσο ξεχωριστή εμπειρία να παίξω αυτόν τον μικρό ρόλο και να συνεργαστώ με τον Adam και αυτό το πέρα για πέρα απίστευτο καστ», πρόσθεσε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Adam McKay έπλεξε επίσης το εγκώμιο του Kid Cudi, λέγοντας: «Ήξερα ποιος ήταν ο Kid Cudi, αλλά όταν συνάντησα τον Scott Mescudi (σ.σ. το πραγματικό όνομά του), έμεινα εντελώς έκπληκτος. Μπορεί πραγματικά να παίξει έναν ρόλο. Ήταν από την αρχή άνετος στο πλατό και τόσο ταπεινός άνθρωπος. Ο Scott ήταν απίστευτα ανοιχτός και συνεργάσιμος».

Φυσικά, είναι λογικό τόσο η Ariana Grande όσο και ο Kid Cudi να αισθάνονται άνετα σε ένα πλατό, καθώς και οι δύο έχουν περάσει πολύ χρόνο σε αυτό το περιβάλλον.

Πριν ακολουθήσει καριέρα στη μουσική, η Ariana Grande ήταν γνωστή για τον ρόλο της «Cat Valentine» σε δύο σειρές του Nickelodeon, το «Victorious» και το «Sam & Cat». Όσο για τον Kid Cudi, ήταν στο βασικό καστ σειρών όπως το «How To Make It In America», το «Comedy Bang! Bang!» και το «We Are Who We Are».