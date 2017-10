Δεδομένου ότι ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται σε περισσότερους από 50 μετά την ένοπλη επίθεση στο φεστιβάλ «Route Harvest 91» στο Λας Βέγκας, ο πλανήτης συνεχίζει να αντιδρά. H τραγωδία έχει ενώσει τον κόσμο της μουσικής και καλλιτέχνες από όλα τα ρεύματα προτάσσουν τις φωνές του για να εκφράσουν τις σκέψεις, τις προσευχές και τις ευχές τους προς το Λας Βέγκας.

Ένας καλλιτέχνης που μπορεί να ταυτιστεί την τραγωδία και ειδικά με τον Jason Aldean, που τραγουδούσε επί της σκηνής εκείνη την αποφράδα ώρα, είναι η Ariana Grande. Η 24χρονη τραγουδίστρια βίωσε μία παρόμοια φριχτή κατάσταση τον Μάιο, όταν πραγματοποιήθηκε βομβιστική επίθεση στη συναυλία της στο Μάντσεστερ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 23 άτομα και τραυματίστηκαν περισσότερα από 250.

Η Ariana Grande δραστηριοποιήθηκε άμεσα. Εξέδωσε μία ηχηρή δήλωση, επισκέφθηκε τα θύματα στο νοσοκομείο και πραγματοποίησε τη επιτυχημένη συναυλία «One Love Manchester», η οποία απέφερε πάνω από 12 εκατομμύρια δολάρια για το ταμείο έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε για υποστηρίξει τους τραυματίες από το χτύπημα και τις οικογένειές τους.

Μετά τα τεκταινόμενα στο Λας Βέγκας, η Ariana Grande αντέδρασε στο Twitter, αποκαλώντας την επίθεση «τρομοκρατία». Επιπλέον ζήτησε «αγάπη, ενότητα, ειρήνη και περιορισμό των όπλων»: «Η καρδιά μου σπάει για το Λας Βέγκας. Χρειαζόμαστε αγάπη, ενότητα, ειρήνη, περιορισμό των όπλων και να το εξετάσουν οι άνθρωποι και να το αποκαλέσουν αυτό που είναι = τρομοκρατία», έγραψε.

My heart is breaking for Las Vegas. We need love, unity, peace, gun control & for people to look at this & call this what it is = terrorism.

