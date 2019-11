Μία εντυπωσιακή επίδοση που δεν έχει επαναληφθεί πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Ariana Grande.

Η Ariana Grande σημείωσε ένα ανεπανάληπτο επίτευγμα στο Spotify.

Η pop star είναι πλέον ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams στη γνωστή πλατφόρμα streaming. Όλα τα τραγούδια της μετρούν συνολικά τον εντυπωσιακό αριθμό των 15 δισεκατομμυρίων αναπαραγωγών.

Το νούμερο αφορά μόνο τα τραγούδια στα οποία η Ariana Grande είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης και δεν υπολογίζονται εκείνα στα οποία συμμετέχει ως καλεσμένη, όπως παραδείγματος χάριν το «Bang Bang» της Jessie J που έχει 728,9 εκατ. streams.

Τα δημοφιλέστερα τραγούδια της 26χρονη Αμερικανίδας στο Spotify είναι το «thank u, next» και το «7 Rings», τα οποία πλησιάζουν το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου streams.

Συγκεκριμένα το «thank u, next» διαθέτει 940 εκατομμύρια αναπαραγωγές και το «7 Rings» βρίσκεται στα 924,8 εκατομμύρια streams.

Δεν είναι σύμπτωση ότι αυτά ήταν τα δύο πρώτα τραγούδια της Ariana Grande που κατέλαβαν την πρώτη θέση στο chart του «Billboard Hot 100», παραμένοντας στην κορυφή επί σειρά εβδομάδων.

Το τρίτο δημοφιλέστερο τραγούδι της Grande στο Spotify είναι το «Side To Side», μία συνεργασία με τη Nicki Minaj που έχει ξεπεράσει τα 876,5 εκατ. streams και ακολουθεί το «No Tears Left To Cry» με 769,3 εκατ. streams.

Αυτή τη στιγμή η Ariana Grande διαθέτει 46.412.549 ακροατές μηνιαίως στο Spotify, αριθμός που την κατατάσσει ένατη στον κόσμο.