Η Ariana Grande έκανε γνωστό ότι το επόμενο single που θα κυκλοφορήσει θα έχει τον τίτλο «7 Rings».

Πρόκειται για το τρίτο άκουσμα από το επόμενο άλμπουμ της 25χρονης τραγουδίστριας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music το επόμενο διάστημα έχοντας την ονομασία «Thank U, Next».

Αυτό το καινούργιο κεφάλαιο άνοιξε στις αρχές Νοεμβρίου με την κυκλοφορία του ομότιτλου single, «Thank U, Next», που έκανε αίσθηση.

Στα μέσα Δεκεμβρίου ακολούθησε το «Imagine».

thank u, next – bloopers & deleted scene out now @hannahluxdavis https://t.co/l0l6NkxiBa

— Ariana Grande (@ArianaGrande) January 4, 2019