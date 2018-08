Η πολυδιάστατη Aretha Franklin κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, αποδεικνύοντας την ευελιξία της και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε τον κόσμο.

Σε ηλικία 76 ετών απεβίωσε η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια Aretha Franklin, την Πέμπτη 16 Αυγούστου, μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Την απώλεια ενός «εθνικού θησαυρού» θρηνούν πλέον πολλοί καλλιτέχνες, πολιτικοί και απλοί άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλον τον κόσμο, αποτίνοντας φόρο τιμής στη «βασίλισσα της soul».

Η απώλεια της Aretha Franklin προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δεκάδες καλλιτέχνες, με πολλούς από τους οποίους είχε συνεργαστεί στην πολυετή καριέρα της, έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους.

Είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2010 και τραγούδησε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2017, για λογαριασμό του ιδρύματος του Έλτον Τζον κατά του AIDS.

Η Aretha Franklin ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Respect», «I Say A Little Prayer», «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», «Chain Of Fools», «Rock-A-Bye Your Baby (With A Dixie Melody)», «Operation Heartbreak» κ.ά.

Όπως είπε και η ίδια αργότερα, «με έβαλαν να κάτσω στο πιάνο, και οι επιτυχίες ήρθαν».

Τραγουδούσε από μικρή στην ενορία της και γρήγορα χαρακτηρίστηκε ως παιδί – θαύμα για τη χαρισματική φωνή της και τις ικανότητές της στο πιάνο. Το 1985, ο τότε κυβερνήτης του Μίσιγκαν, James Blanchard, ανακήρυξε τη φωνή της Aretha Franklin «εθνικό αγαθό».

Τα 10 καλύτερα τραγούδια της Aretha Franklin