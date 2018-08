Η σορός της Aretha Franklin τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας «Charles H. Wright» του Ντιτρόιτ, όπου θα παραμείνει την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Αυγούστου.

Η «βασίλισσα της soul», η οποία έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, τοποθετήθηκε σε χρυσό φέρετρο και ήταν ντυμένη με ένα κόκκινο φόρεμα.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας «Charles H. Wright», προκειμένου να αποχαιρετήσει τη δική του Aretha.

Το «τελευταίο αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια θα ειπωθεί το πρωί της 31ης Αυγούστου στο «Greater Grace Temple» του Ντιτρόιτ σε κλειστό κύκλο, παρουσία των στενών συγγενών της και φίλων.

Στην τελετή αναμένεται να τραγουδήσουν ο Stevie Wonder και η Jennifer Hudson, ενώ ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Clinton.

Στους δρόμους γύρω από το «Greater Grace Temple» θα βρεθούν ροζ αυτοκίνητα Cadillac, τα οποία με την παρουσία τους θα παραπέμπουν στο στους στίχους του τραγουδιού «Freeway Of Love» της Aretha Franklin.

Το «Freeway Of Love» κυκλοφόρησε το 1985 στο δίσκο «Who’s Zoomin’ Who?» και χάρισε στην τραγουδίστρια το βραβειο Grammy για την «Καλύτερη R&B Γυναικεία Ερμηνεία».

We goin’ ridin’ on the freeway of love

In my pink Cadillac

We goin’ ridin’ on the freeway of love

Wind’s against our back

Ain’t we ridin’ on the freeway of love

In my pink Cadillac?