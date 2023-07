Arctic Monkeys, Jessie Ware και RAYE υποψήφιοι για το Mercury Prize 2023

Τα άλμπουμ που είναι υποψήφια για το Mercury Prize το 2023.

Οι Arctic Monkeys, η RAYE και η Jessie Ware είναι υποψήφιοι φέτος για το Mercury Prize.

Οι Arctic Monkeys έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το δεύτερο Mercury Prize της καριέρας τους με το άλμπουμ τους «The Car» που κυκλοφόρησε το 2022.

Το συγκρότημα του Alex Turner είχε λάβει ξανά το σπουδαίο βραβείο για το παρθενικό άλμπουμ του «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» του 2006.

Αυτή είναι η πέμπτη συνολικά υποψηφιότητα των Arctic Monkeys για το Mercury Prize

Η RAYE είναι υποψήφια για το Mercury Prize με το άλμπουμ της «My 21st Century Blues». Μετά από μια σφοδρή ρήξη με τη δισκογραφική εταιρεία της, η RAYE κυκλοφόρησε ανεξάρτητα το «My 21st Century Blues» και απέσπασε την πρώτη υποψηφιότητα της για το Mercury Prize.

Η Jessie Ware έλαβε με το «That! Feels Good!» τη δεύτερη υποψηφιότητα της καριέρας της για το Mercury Prize, καθώς είχε προταθεί ξανά για το βραβείο με το άλμπουμ «Devotion» του 2012.

Ο μάγος του στούντιο Fred Again.. – ο οποίος έχει συνυπογράψει και κάνει την παραγωγή σε τραγούδια καλλιτεχνών όπως οι Ed Sheeran, Rita Ora και George Ezra, κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα με το «Actual Life 3 (1 January – 9 September 2022)».

Ο αστέρας της grime J Hus, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τελευταία φορά για το Mercury Prize το 2017 με το «Common Sense», μπήκε και πάλι στη λίστα με το τελευταίο άλμπουμ του «Beautiful And Brutal Yard».

Ο κατάλογος των υποψηφίων συμπληρώνεται από το άλμπουμ «Where I’m Meant To Be» του βρετανικού τζαζ κουιντέτου Ezra Collective και το κινηματογραφικό pop ντουέτο Jockstrap (Georgia Ellery και Taylor Skye) με το «I Love You Jennifer B», το «False Lankum» του ιρλανδικού folk συγκροτήματος Lankum.

Επίσης, υποψήφια είναι το άλμπουμ «Hugo» του hip-hop σταρ Loyle Carner, το «Messy» της ανερχόμενης Olivia Dean, το «Nymph» της Shygirl και το «Heavy Heavy» του πειραματικού σκωτσέζικου συγκροτήματος Young Fathers.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Mercury Prize, η οποία αποτελείται από ειδικούς της μουσικής βιομηχανίας, ήταν και πάλι ο Jeff Smith, επικεφαλής του τμήματος μουσικής του BBC Radio 2 και του 6 Music.

Ο νικητής του βραβείου του Mercury Prize για το Άλμπουμ της Χρονιάς θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια τελετής που θα λάβει χώρα στο Eventim Apollo του Λονδίνου στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η τελετή θα περιλαμβάνει ζωντανές εμφανίσεις από πολλούς από τους υποψήφιους καλλιτέχνες, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του νικητή.

Το 2022, το Mercury Prize κέρδισε το άλμπουμ «Sometimes I Might Be Introvert» της Little Simz.

