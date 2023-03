Οι Arctic Monkeys μοιράζονται το music video του «Sculptures Of Anything Goes»

Δείτε το νέο music video των Arctic Monkeys.

Οι Arctic Monkeys κυκλοφορούν το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Sculptures Of Anything Goes» από το τελευταίο άλμπουμ τους «The Car».

Σε σκηνοθεσία του Ben Chappell, το ατμοσφαιρικό βίντεο συνδυάζει live πλάνα, backstage αποσπάσματα και πλάνα του frontman Alex Turner σε διάφορες τοποθεσίες.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου, ξεκινά με τους Arctic Monkeys να κάνουν πρόβες στα παρασκήνια πριν από μια συναυλία και πλάνα του τραγουδιστή του συγκροτήματος να γυρίζει με μία κάμερα διαφημιστικό υλικό για το «The Car».

Στη συνέχεια, το music video για το «Sculptures Of Anything Goes» περνάει σε σκηνές από τη ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού.

Το «Sculptures Of Anything Goes» περιλαμβάνεται στο έβδομο και πιο πρόσφατο άλμπουμ των Arctic Monkeys, το «The Car» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2022.

Το «The Car» θριάμβευσε στα charts, ανεβαίνοντας στο No.1 των Independent Albums και στο No. 2 του Επίσημου Albums Chart στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Νο. 1 Top Alternative Albums και των Top Rock Albums στις ΗΠΑ.

Το «Sculptures Of Anything Goes» είναι το τέταρτο τραγούδι από το δίσκο που αποκτά το δικό του μουσικό βίντεο μετά τα «There’d Better Be A Mirrorball», «Body Paint» και «I Ain’t Quite Where I Think I Am».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Arctic Monkeys: Podcast για το δισκογραφικό ντεμπούτο του συγκροτήματος

Οι Arctic Monkeys πειραματίζονται στο «Sculptures Of Anything Goes» με drum machines και συνθεσάιζερ Moog για να δημιουργήσουν έναν επιβλητικό ρυθμό που δεν διαφέρει απόλυτα από εκείνο της εμβληματικής επιτυχίας τους «Do I Wanna Know».

Το «Sculptures Of Anything Goes» είναι η απόδειξη ότι το DNA των Arctic Monkeys παραμένει αναλλοίωτο όλα αυτά τα χρόνια.

Πριν από την κυκλοφορία του «The Car», ο Alex Turner αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι το και του «Sculptures Of Anything Goes» του θυμίζει το επιτυχημένο άλμπουμ «AM» των Arctic Monkeys.

«Όντως μου θυμίζει λίγο την πιο ερημική πλευρά του δίσκου “AM” από το 2013. Αισθάνομαι ότι υπάρχει ακόμα λίγη από αυτή τη σκόνη εκεί μέσα», εξήγησε.

Ο Alex Turner πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο γεννήθηκε όταν ο κιθαρίστας Jamie Cook «πήρε ένα συνθεσάιζερ Moog, έβαλε ένα drum machine και έφτιαξε αυτόν τον ήχο».

Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι οι Arctic Monkeys θα είναι επικεφαλής του ιστορικού βρετανικού φεστιβάλ «Glastonbury», αυτόν τον Ιούνιο, μαζί με τους Guns N’ Roses και τον Elton John.

Στη συνέχεια, οι Arctic Monkeys αναμένονται στην Αθήνα για δύο ιδιαίτερα πολυαναμενόμενες συναυλίες στην Πλατεία Νερού στις 18 και 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2023.