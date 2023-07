Οι Arctic Monkeys στο Release Athens 2023 – Τα καλύτερα στιγμιότυπα από το συγκλονιστικό διήμερο

Ένα ιστορικό διήμερο στο Release Athens 2023.

Οι Arctic Monkeys, παρέα με τους The Hives, Willie J Healey, Green Was Greener και The Vaxtones τα έδωσαν όλα μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, σε ένα – μοναδικό στα χρονικά – διπλό sold out, στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2023.

Χωρίς αμφιβολία, η 18η και 19η Ιουλίου αποτέλεσαν ένα ιστορικό διήμερο, όχι μόνο για το Release Athens 2023, αλλά, γενικά, για τη συναυλιακή πραγματικότητα στη χώρα μας.

Την έναρξη, κάτω από τον καυτό ήλιο, ανέλαβαν δύο εξαιρετικά εγχώρια ονόματα, οι Green Was Greener (18/07) και οι The Vaxtones (19/07), τα οποία απέσπασαν τις καλύτερες εντυπώσεις και έγιναν δεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό από το πολυπληθές κοινό που βρισκόταν ήδη στον χώρο, από νωρίς, και τις δύο ημέρες.

Διαφήμιση

Τις δύο ελληνικές μπάντες διαδέχτηκε στη σκηνή τους Release Athens 2023 ο ανερχόμενος Willie J Healey. Ο Βρετανός τραγουδοποιός παρουσίασε μερικά από τα κορυφαία τραγούδια της δισκογραφίας του αλλά και τα πρώτα singles από το νέο του δίσκο που κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα.

Η συνέχεια ανήκε στους The Hives, στις πρώτες τους εμφανίσεις στην Ελλάδα, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για μια από τις κορυφαίες live μπάντες του πλανήτη.

Οι Σουηδοί garage-rockers σάρωσαν την Πλατεία Νερού, ενώ επιφύλαξαν και μια μεγάλη έκπληξη, ειδικά για τα δύο shows της Αθήνας, κλείνοντας την ευρωπαϊκή περιοδεία τους με τους Arctic Monkeys.

O ντράμερ Matt Helders των Arctic Monkeys ανέβηκε στη σκηνή για να παίξει μαζί με τους The Hivs το «Rigor Mortis Radio», το εκρηκτικό νέο single από τον πρόσφατο δίσκο τους, σε μια στιγμή που έκανε το γύρο του κόσμου, αφού προκάλεσε παροξυσμό στους οπαδούς και των δύο συγκροτημάτων και δημοσιεύτηκε σε όλα τα σημαντικά μουσικά μέσα του εξωτερικού.

Για τις δύο εμφανίσεις των Arctic Monkeys στο Release Athens 2023 έχουν ήδη γραφτεί πολλά – και θα συνεχίσουν να γράφονται – διότι, πολύ απλά, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε τη μεγαλύτερη indie rock μπάντα του 21ου αιώνα στην κορυφαία φάση της καριέρας της.

Η παρέα του Alex Turner παρουσίασε δύο ξεχωριστά set που ικανοποίησαν και τους πιο απαιτητικούς οπαδούς τους, χαρίζοντάς μας αμέτρητα highlights που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Ένας χαρισματικός frontman ο οποίος ηγείται μίας απίστευτα δεμένης ομάδας μουσικών, με τρομερή σκηνική παρουσία και αψεγάδιαστο ήχο.

Το Release Athens 2023 συνεχίζεται την Παρασκευή 21 Ιουλίου με μια ακόμα πολυαναμενόμενη βραδιά.

Οι The Prodigy επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια, για μια εμφάνιση – δυναμίτη. Μαζί τους, θα εμφανιστούν οι θρυλικοί Primal Scream, οι οποίοι με τη σειρά τους επιστρέφουν στη χώρα μας σχεδόν μετά από μία εικοσαετία, και οι εξαιρετικοί Lip Forensics. Η βραδιά θα ανοίξει με ένα DJ Set του Γιώργου Μιχαλόπουλου.

Φωτογραφίες