Arctic Monkeys: Podcast για το δισκογραφικό ντεμπούτο του συγκροτήματος

Η νέα σειρά podcast περιλαμβάνει αδημοσίευτο ηχητικό υλικό και συνεντεύξεις με διάσημους θαυμαστές των Arctic Monkeys.

Το BBC Sounds και το BBC Radio 1 παρουσιάζουν ένα νέο podcast που εξερευνά την κληρονομιά του επιτυχημένου πρώτου άλμπουμ των Arctic Monkeys, «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not», που κυκλοφόρησε το 2006.

Η σειρά με τίτλο «Arctic Monkeys: Believe The Hype» αποτελείται από οκτώ επεισόδια και περιλαμβάνει αποκλειστικές συνεντεύξεις με καλλιτέχνες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία των Arctic Monkeys, όπως οι Richard Hawley και John Cooper Clarke, καθώς και με διάσημους θαυμαστές του συγκροτήματος όπως ο YUNGBLUD, η Mahalia, ο Jordan Stephens και ο Jon McClure των Reverend and the Makers.

Το podcast, με παρουσιάστρια την Kate Nash, προσφέρει στους ακροατές μία εικόνα για το πώς το «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» άλλαξε το βρετανικό τοπίο της indie μουσικής και έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα παρθενικά άλμπουμ όλων των εποχών.

Τα επεισόδια διαθέτουν επίσης αδημοσίευτα ακουστικά αρχεία, ζωντανές ηχογραφήσεις και ιστορίες από όσους έγιναν μάρτυρες του φαινομένου των Arctic Monkeys, όπως η Jo Whiley και ο πρώην συντάκτης του NME, Conor McNicholas.

«Δύο headline εμφανίσεις στο Glastonbury και το πρώτο άλμπουμ με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία της Βρετανίας. Οι Arctic Monkeys άλλαξαν τη μουσική βιομηχανία για πάντα, αυτή είναι η ιστορία του πώς το κατάφεραν», αναφέρεται στην περιγραφή του podcast.

Το πρώτο επεισόδιο φέρει τον τίτλο «Anticipation» και ακολουθούν επεισόδια με τους τίτλους «Boys In Bands», «Beneath the Boardwalk», «Music for Ringtones», «What On Earth’s the Plan?», «A Weekend with Arctic Monkeys», «Wishing They Weren’t There» και «The Sun Goes Down».

Η Kate Nash, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι η συμμετοχή της στο podcast ήταν ένα «ωραίο ταξίδι στις αναμνήσεις», προσθέτοντας: «Θυμάμαι πόσο σημαντικές ήταν οι πλεκτές ζακέτες και την υπερηφάνεια που ένιωθα όταν έβαζα κρυφά μπύρες στη vintage τσάντα μου στην ουρά για την indie disco».

Ο YUNGBLUD μιλώντας στο podcast είπε: «Νομίζω ότι αυτό που έμαθα από τους Arctic Monkeys είναι ότι το έκαναν τόσο οργανικά και ατομικά, που δεν μπορείς ποτέ να το αντιγράψεις αυτό, αλλά σε διδάσκει να βρεις το δικό σου πράγμα».

Σε ένα άλλο επεισόδιο, η σταρ της R&B Mahalia περιέγραψε πώς το πρώτο άλμπουμ των Arctic Monkeys επηρέασε την καριέρα της.

«Νομίζω ότι τα τραγούδια του Alex Turner, για να είμαι ειλικρινής, με έχουν εμπνεύσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Γράφει τραγούδια με τα οποία μπορείς να ταυτιστείς πολύ εύκολα. Ακόμα και αν δεν ήξερες κάποιον από αυτούς τους χαρακτήρες προσωπικά, σε έκανε να νιώθεις σαν να τους ήξερες», εξήγησε.

Το «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» εξακολουθεί να κατέχει αυτή τη στιγμή το ρεκόρ για το πρώτο άλμπουμ συγκροτήματος με τις ταχύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, έχοντας πουλήσει 363.735 αντίτυπα σε μια εβδομάδα.

Το 2013, το κατέταξε τον δίσκο στη 19η θέση στη λίστα με τα 500 Καλύτερα Άλμπουμ Όλων των Εποχών.

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή αποκλειστικά στο BBC Sounds εδώ.