Οι Arctic Monkeys θα ξεκινήσουν την περιοδεία τους από το Woodlands Festival που γίνεται στο ομοσπονδιακό κράτος του Ντελαγουέρ, στις ΗΠΑ.

Εντάξει, θα μας πείτε «ευχαριστώ, ποιος φτάνει μέχρι το Ντελαγουέρ;», όμως τα νέα μας λένε πολλά περισσότερα για το πότε θα μπορούσε να κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Αν στην πραγματικότητα ο Alex Turner και οι συνεργάτες του σέβονται το δόγμα του «πρώτα άλμπουμ και στη συνέχεια η περιοδεία» τότε συμπεραίνουμε ότι το έκτο άλμπουμ των Arctic Monkeys πιθανότατα θα κυκλοφορήσει πριν από τις 14 Ιουνίου 2018. Δηλαδή, την ημερομηνία έναρξης του φεστιβάλ.

The Woodlands are calling 🌳🌲☀️

Passes on sale Friday, 1/12 at 10am ET. Special one-day pricing available Friday only till 11:59pm ET! pic.twitter.com/O4ZPLdgLwy

— Firefly Festival (@LiveAtFirefly) January 11, 2018