Το τρίτο κατά σειρά τραγούδι που ακούμε από το νέο άλμπουμ των Arctic Monkeys.

Οι Arctic Monkeys παρουσιάζουν με το τραγούδι «I Ain’t Quite Where I Think I Am» τον τελευταίο προπομπό του νέου άλμπουμ τους «The Car», μία ανάσα πριν την κυκλοφορία του την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.

Το συγκρότημα έπαιξε για πρώτη φορά ζωντανά το «I Ain’t Quite Where I Think I Am» νωρίτερα φέτος στην εμφάνισή τους στο φεστιβάλ Zurich Openair στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Οι Arctic Monkeys κυκλοφορούν επίσης ένα live video του τραγουδιού, το οποίο σκηνοθέτησαν οι Ben Chappell και Zackery Michael και γυρίστηκε στην πρόσφατη συναυλία τους στο King’s Theatre στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Alex Turner, μίλησε για το ” «I Ain’t Quite Where I Think I Am» στον Zane Lowe στο Apple Music 1.

«Η ιδέα του τσακωμού και του συγκροτήματος που προσπαθεί να ξεφύγει από το… Γιατί νιώθω ότι υπήρξαν κάποιες συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι τόσο κατά την ηχογράφηση υποθέτω, αλλά την περίοδο που ακολούθησε όταν κάναμε τη μίξη και τα βάζαμε όλα μαζί και ανακαλύπταμε το μονοπάτι μέσα από εκεί», είπε.

«Ανέφερες, υπάρχουν τα έγχορδα εκεί μέσα φυσικά… Μια από τις ιδέες με αυτό ήταν απλά να προσπαθήσουμε και φαίνεται προφανές, αλλά όλα έχουν το χώρο τους και έχουν τη δική τους σειρά», συνέχισε.

«Δεν ξέρω, δεν είναι μάχη μεταξύ του συγκροτήματος και αυτού του άλλου ήχου ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για εμάς να προσπαθήσουμε να φτάσουμε κάπου με αυτό, με τη δυναμική της όλης κατάστασης. Και υποθέτω ότι δεν είναι μόνο μεταξύ των εγχόρδων και της μπάντας ακόμη, αλλά, δεν ξέρω, διασκεδάζουμε λίγο περισσότερο με τέτοιου είδους ιδέες», πρόσθεσε.

Οι Arctic Monkeys άρχισαν να ηχογραφούν το νέο άλμπουμ τους «The Car» το καλοκαίρι του 2021. Επανασυνδέθηκαν μετά το lockdown και εγκαταστάθηκαν σε ένα μοναστήρι του 14ου αιώνα στο Σάφολκ της Αγγλίας.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο La Frette, ένα στούντιο – έπαυλη στα περίχωρα του Παρισιού όπου ηχογράφησαν μεγάλο μέρος του προηγούμενου άλμπουμ τους «Tranquility Base Hotel & Casino» (2018), για να ηχογραφήσουν τα φωνητικά του AlexTurner.

Επόμενος σταθμός τους ήταν τα RAK Studios στο Λονδίνο, όπου έκαναν ηχογραφήσεις με ένα 18μελές σύνολο εγχόρδων, ζωντανεύοντας τις ενορχηστρώσεις του Alex Turner, του James Ford και της Bridget Samuels, η οποία ήταν υπεύθυνη μουσικής στην ταινία τρόμου «Μεσοκαλόκαιρo» (Midsommar) του 2019.

Οι Arctic Monkeys έχουν κυκλοφορήσει επίσης από το νέο άλμπουμ τους «The Car» τα τραγούδια «Body Paint» και «There’d Better Be A Mirrorball».