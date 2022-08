Οι Arctic Monkeys επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ «The Car»

Το νέο άλμπουμ των Arctic Monkeys θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Οι Arctic Monkeys ανακοινώνουν το πολυαναμενόμενο έβδομο άλμπουμ τους.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του βρετανικού συγκροτήματος θα έχει τον τίτλο «The Car» και θα κυκλοφορήσει από την Domino Recording στις 21 Οκτωβρίου. Το άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο για προ-παραγγελία και pre-save στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Την παραγωγή του «The Car» επιμελήθηκε ο James Ford. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Butley Priory στο Σάφολκ της Αγγλίας, στο La Frette στο Παρίσι και στα RAK Studios στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου για την ανακοίνωση του άλμπουμ, οι Arctic Monkeys τρέχουν ξέφρενα σε ένα νέο και πλούσιο μουσικό τοπίο. Επίσης σημειώνεται ότι το «The Car» περιέχει μερικές από τις πλουσιότερες και πιο ικανοποιητικές ερμηνείες της καριέρας του Alex Turner».

Το «The Car» θα περιλαμβάνει συνολικά 10 τραγούδια. Μεταξύ αυτών και το «I Ain’t Quite Where I Think I Am», το οποίο παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά οι Artcic Monkeys κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο φεστιβάλ Zurich Openair στην Ελβετία στις 23 Αυγούστου.

Στα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ περιλαμβάνουν τα «There”d Better Be A Mirrorball», «Sculptures Of Anything Goes», «Jet Ski On The Moat», «Body Paint» και «Mr Schwartz».

The new album from Arctic Monkeys, ‘The Car’ is out 21st October. Pre-order now https://t.co/QWACEVpsAr pic.twitter.com/rImMFpEL0b — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) August 24, 2022

Το «The Car» είναι το επόμενο άλμπουμ των Arctic Monkeys μετά το «Tranquility Base Hotel & Casino» του 2018, το οποίο έγινε το έκτο συνεχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος που έκανε ντεμπούτο στο No. 1 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.

To «Tranquility Base Hotel & Casino» απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και χάρισε στους Arctic Monkeys δύο υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy – για το Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ και την Καλύτερη Rock Ερμηνεία και μία υποψηφιότητα για το Mercury Prize.

Τη φωτογραφία που κοσμεί το εξώφυλλο του «The Car» τράβηξε ο Matt Helders των Arctic Monkeys.

Η deluxe έκδοση βινυλίου του «The Car» θα είναι διαθέσιμη σε γκρι βινύλιο περιορισμένης έκδοσης με tip on γυαλιστερό εξώφυλλο μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος των Arctic Monkeys. Επιπλέον, θα κυκλοφορήσει στα ανεξάρτητα δισκοπωλεία ένα αποκλειστικό LP βινύλιο του άλμπουμ στο χρώμα της κρέμας.

Το «The Car» θα κυκλοφορήσει επίσης σε standard LP, CD και κασέτα, καθώς και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το tracklist του «The Car»

1. There’d Better Be A Mirrorball

2. I Ain’t Quite Where I Think I Am

3. Sculptures Of Anything Goes

4. Jet Skis On The Moat

5. Body Paint

6. The Car

7. Big Ideas

8. Hello You

9. Mr Schwartz

10. Perfect Sense