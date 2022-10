Arctic Monkeys: Ο Alex Turner ήταν «αρκετά χαρούμενος» με την υποδοχή του «Tranquility Base Hotel & Casino»

«Πετύχαμε κάτι που μπορεί να μην είχαμε καταφέρει στο παρελθόν».

Ο Alex Turner των των Arctic Monkeys σχολίασε την αντίδραση του κοινού στο άλμπουμ τους «Tranquility Base Hotel & Casino» και τη διαρκή απήχηση των τραγουδιών τους «505» και «A Certain Romance».

Ο frontman του συγκροτήματος αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο NME στις ανάμεικτες κριτικές για το άλμπουμ «Tranquility Base Hotel & Casino» (2018) των Arctic Monkeys, το οποίο ήταν μία σημαντική ηχητική απόκλιση από το προηγούμενο άλμπουμ τους, το «AM» που είχε κυκλοφορήσει το 2013.

«Στην πραγματικότητα είμαι αρκετά ευχαριστημένος με το πώς πήγε. Πετύχαμε κάτι που ίσως να μην είχαμε καταφέρει στο παρελθόν», δήλωσε για το «Tranquility Base Hotel & Casino».

«Νομίζω ότι σίγουρα μας έδωσε την αυτοπεποίθηση να πάμε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι σε έναν δίσκο», τόνισε.

«Το “Do I Wanna Know?” έμοιαζε σαν μία απόκλιση από όλα όσα είχαμε κάνει πριν και το “Tranquility Base Hotel & Casino” το ίδιο. Έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι ο ήχος μας είχε ακόμα λίγο λίπος στα μαλλιά του και λίγη επιθετικότητα», πρόσθεσε.

Ο Alex Turner μίλησε επίσης για το τραγούδι «505» των Arctic Monkeys του 2007, που βρήκε «μία νέα ζωή» μεταξύ των νεότερων θαυμαστών τους.

Το τραγούδι, το οποίο περιλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, «Favourite Worst Nightmare», έχει σημειώσει το τελευταίο διάστημα viral επιτυχία στο TikTok.

Το «505» είναι επίσης το τρίτο πιο δημοφιλές κομμάτι των Monkeys στο Spotify αυτή τη στιγμή, μετά το «I Wanna Be Yours» και το «Do I Wanna Know?» από το «AM» του 2013.

Νωρίτερα φέτος, το «505» κατέγραψε κατά μέσο όρο 1,7 εκατομμύρια αναπαραγωγές το μήνα μόνο στο Spotify και στη συνέχεια ξεπέρασε την υψηλότερη θέση στην οποία είχε φτάσει το 2007 στο chart singles του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «505» χρησιμοποιείται σήμερα από τους Arctic Monkeys για το κλείσιμο των live εμφανίσεων τους και δημιουργεί ιδιαίτερα ενθουσιώδεις αντιδράσεις στα νεαρά μέλη του κοινού, όπως και άλλα κλασικά κομμάτια του «AM».

Μιλώντας στο NME, ο Alex Turner είπε ότι ήταν «πραγματικά συγκινητικό» να βλέπει τέτοιες αντιδράσεις, αλλά παραδέχτηκε ότι είναι ελαφρώς μπερδεμένος από την αναζωπύρωση του «505».

«Αν δεν είχαμε το “505” στο τέλος των συναυλιών μας για μερικά χρόνια περίπου το 2008, δεν είμαι σίγουρος αν θα είχε βρει τη νέα ζωή που έχει τώρα», ανέφερε.

«Ελπίζω αυτό να μην ακούγεται σαν να παίρνω τα εύσημα, ακόμα κι αν δεν ήταν εντελώς απροσδόκητο, η προσοχή που έχει δοθεί (στο “505”) είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη», συνέχισε.

Ο τραγουδιστής των Arctic Monkeys παρομοίασε ακόμη το συναισθηματικό βάθος του «The Car» με το δίλεπτο breakdown της κιθάρας που ολοκληρώνει το «A Certain Romance», το τελευταίο κομμάτι του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος, του «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» από το 2006.

«Θυμάμαι όταν ηχογραφούσαμε το “A Certain Romance” και είχαμε μία συζήτηση με τον παραγωγό για το τελικό σόλο της κιθάρας. Υπάρχει κάτι που συμβαίνει στο τέλος αυτού του τραγουδιού, όπου σπάμε κάποιους κανόνες σε μία μόνο στιγμή», είπε.

«Επικεντρωθήκαμε στη συναισθηματική επίδραση των οργάνων πάνω από τα λόγια και νιώθω ότι από τότε προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό ξανά και ξανά», εξήγησε.

Στην ερώτηση αν εξακολουθεί να είναι υπερήφανος για το «A Certain Romance», ο Alex Turner απάντησε «ναι».

«Αν μη τι άλλο, για το γεγονός ότι έδειξε πως όντως είχαμε αυτές τις φιλοδοξίες πέρα από αυτό για το οποίο κάποτε πιστεύαμε ότι ήμασταν ικανοί. Τότε, παλεύαμε με την ιδέα να προσθέσουμε κάτι περισσότερο στα τραγούδια, αλλά εδώ, υπάρχει μία κιθάρα που πηγαίνει ψηλά και μετά επανέρχεται», σχολίασε.

«Όταν το ηχογραφήσαμε όλοι λέγαμε: “Ουάου, ουάου, ουάου…”. Τι κάναμε εδώ; Το γεγονός ότι πήγαμε τη μουσική τόσο μακριά από αυτά που είχαμε κάνει πριν, αρχικά μας φάνηκε τουλάχιστον αμφιλεγόμενο», πρόσθεσε.