Arcade Fire: Ο Will Butler αποχωρεί από το συγκρότημα

Ο Will Butler ανακοίνωσε ότι αποχώρησε από τους Arcade Fire μετά από δύο δεκαετίες στο συγκρότημα.

Το συγκρότημα ιδρύθηκε από τον αδερφό του πολυοργανίστα Butler, τον Win, στο Μόντρεαλ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τον Butler να εντάσσεται στο συγκρότημα το 2004 πριν από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, «Funeral».

Σε μια σειρά από αναρτήσεις που έκανε στο Twitter το Σάββατο 19 Μαρτίου, ο Will Butler αποκάλυψε ότι αποχώρησε από το συγκρότημα στα τέλη του περασμένου έτους, λέγοντας ότι είναι «καιρός για νέα πράγματα» και ότι οι Arcade Fire παραμένουν «φίλοι και οικογένεια» του.

«Γεια σας φίλοι – έφυγα από τους Arcade Fire. Έφυγα στα τέλη του περασμένου έτους, αφού ολοκληρώθηκε ο νέος δίσκος», διευκρίνισε ο πολυοργανίστας και τραγουδοποιός.

«Δεν υπήρχε κανένας σοβαρός λόγος πέρα από το ότι άλλαξα -και το συγκρότημα άλλαξε- τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Ήρθε η ώρα για νέα πράγματα», εξήγησε.

«Δουλεύω πάνω σε έναν νέο δίσκο- κλείνω κάποιες συναυλίες για το καλοκαίρι. Ετοιμάζω μουσική για ένα θεατρικό έργο του David Adjmi (το οποίο είναι πολύ καλό). Κάποια άλλα projects που σιγοβράζουν», συνέχισε.

— Will Butler (@butlerwills) March 19, 2022