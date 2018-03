Δύο βίντεο από δύο διαφορετικά τραγούδια ενώνουν οι Arcade Fire και δημιουργούν την ταινία μικρού μήκους «Money + Love».

Με τo No1 στις δύο μεγαλύτερες μουσικές αγορές του πλανήτη (σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο) να τους ανήκει, οι Arcade Fire συνεχίζουν να εκπλήσσουν με τους ευρηματικούς και πρωτότυπους τρόπους να πλασάρουν το νέο τους υλικό.

Από τη μια ένα νέο single «Put Your Money On Me» που ξεχώρισε αισθητά από τον δίσκο «Everything Now» και από την άλλη μία ταινία μικρού μήκος με τίτλο «Money + Love», που παντρεύει δύο βίντεο από δύο διαφορετικά τραγούδια, το «Put Your Money on Me» και το «We Don’t Deserve Love».

Μιλώντας για την «ταινία μικρού μήκους δύο τραγουδιών», ο Win Butler της indie-rock μπάντας από το Μόντρεαλ του Καναδά είπε:

«Η ιδέα ενός διπλού βίντεο πραγματικά αποτελεί μια πρόκληση για εμάς, τρέφαμε πάντα μεγάλη αγάπη για τα τραγούδια που ενώνονται με έξυπνο τρόπο σε μια πλευρά και δεν κυκλοφορούν ξεχωριστά… Και αυτά τα συγκεκριμένα δύο ακούγονται τέλεια μαζί.»

Ο David Bowie, εκτός από ένας μεγάλος συνεργάτης των Arcade Fire στο «Reflektor», τους άνοιξε την όρεξη για νέες συνεργασίες, όπως και αυτή εδώ με την Toni Collette που πρωταγωνιστεί στο video clip με τη σκηνοθεσία και το σενάριο του David Wilson.

Το «Everything Now» ήταν υποψήφιο για το «Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ» στα φετινά Βραβεία Grammy.