Οι Arcade Fire ανακοινώνουν το άλμπουμ «WE»

Οι Arcade Fire κυκλοφορούν το πρώτο τραγούδι τους μετά από πέντε χρόνια.

Οι Arcade Fire ανακοίνωσαν ότι το έκτο στούντιο άλμπουμ τους θα έχει τον τίτλο «WE» και ότι θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου 2022 από την Columbia Records / Sony Music.

Πριν την άφιξη του «WE», οι Arcade Fire παρουσιάζουν το πρώτο single του άλμπουμ, το «The Lightning I, II», το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και ως βίντεο σε σκηνοθεσία της Emily Kai Bock.

Το άλμπουμ, σε παραγωγή των Nigel Godrich, Win Butler και Régine Chassagne, και ηχογραφήθηκε σε πολλαπλές τοποθεσίες μεταξύ των οποίων η Νέα Ορλεάνη, το Ελ Πάσο και το Mount Desert Island.

Το «WE» παραδόξως συμπυκνώνει «το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που περάσαμε γράφοντας, χωρίς διακοπή, πιθανότατα ποτέ άλλοτε», σύμφωνα με τον Win Butler των Arcade Fire, σε ένα συμπαγές έπος 40 λεπτών – ένα έπος τόσο για τις δυνάμεις που απειλούν να μας απομακρύνουν από τους ανθρώπους που αγαπάμε, όσο και εμπνευσμένο από την επείγουσα ανάγκη να τις ξεπεράσουμε.

Το καθαρτικό ταξίδι του «WE» ακολουθεί μια οριοθετημένη πορεία από το σκοτάδι στο φως κατά τη διάρκεια επτά τραγουδιών που χωρίζονται σε δύο διαφορετικές πλευρές: Την πλευρά «I» που αποτυπώνει τον φόβο και τη μοναξιά της απομόνωσης και την πλευρά «WE» που εκφράζει τη χαρά και τη δύναμη της επανασύνδεσης.

Στο εξώφυλλο του άλμπουμ η φωτογραφία ενός ανθρώπινου ματιού από τον καλλιτέχνη JR παραπέμπει στον Τοξότη Α*, την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία.

Η εικόνα – που διανθίζεται από τη χαρακτηριστική τεχνοτροπία χρωματισμού με αερογράφο του Terry Pastor, χρησιμοποιώντας την ίδια φυσική τεχνική που χρησιμοποίησε στα εμβληματικά εξώφυλλα των δίσκων «Hunky Dory» και «Ziggy Stardust» του David Bowie, είναι η οπτική απεικόνιση του «WE».

Το άλμπουμ δανείζεται τον τίτλο του από το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «We» του Ρώσου συγγραφέα Yevgeny Zamyatin το 1921, το οποίο θα αποτελούσε αργότερα έμπνευση για τα δυστοπικά έργα του George Orwell και του Aldous.

Ο Win Butler εξηγεί τη σημασία του τίτλου του νέου άλμπουμ των Arcade Fire: «Η γιαγιά μου μού διάβασε ένα βιβλίο όταν ήμουν μικρός που είχε στο εξώφυλλό του χαραγμένη τη λέξη “WE” με σπασμένα φύλλα χρυσού της δεκαετίας του 1920. Καθώς τα μάτια μου βάραιναν, στην κρεβατοκάμαρα που κοιμόταν ο πατέρας μου ως παιδί, αναρωτιόμουν… Τι είναι το “ΕΜΕΙΣ”; Ποιοι είναι το “ΕΜΕΙΣ”;».

«Υπάρχουν ερωτήματα που μπορούν να τριγυρνούν στο κεφάλι σου για μια ολόκληρη ζωή… αλλά μια στο τόσο οι αιώνες σταματούν και μας δίνεται ο πολύτιμος χρόνος να αναρωτηθούμε ξανά με την παιδική μας εσωτερική φωνή τι είναι “ΕΜΕΙΣ”;», αναρωτιέται.

«Κρυμμένο στις σκιές του Καρλ Γιουνγκ είναι το ΕΜΕΙΣ που κρατάει ο ένας τον άλλον πίσω και καταστρέφει ο ένας τον άλλον. Το ΕΜΕΙΣ που ψιθυρίζει μυστικά και παραπονιέται για τον παράδεισο. Ακόμα και ο παράδεισος είναι πολύ κρύος…», συνεχίζει.

«Αλλά επίσης είναι το “ΕΜΕΙΣ” του Marley, του Βούδα και του Αβραάμ. Είναι η αστραπή της μαγικής αμοιβαίας δημιουργίας μας. Είναι η ρίζα που μοιραζόμαστε ΕΜΕΙΣ φτιαγμένη από την ίδια σκόνη με τα αστέρια στα οποία προσευχόμαστε. Είναι το όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και το σίδερο του καρφιού στην πόρτα της εκκλησίας με το όνομά του. Είναι η αθωότητα και το λάθος, το καθολικό ελάττωμα και η τέλεια ατέλεια», τονίζει.

«Οι χίπστερς το ονόμασαν τζαζ. Οι χίπηδες το ονόμασαν αγάπη. Και εμείς το λέμε “WE”», καταλήγει.

Οι Arcade Fire είναι οι Régine Chassagne, Win Butler, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara και Will Butler.

Το tracklist του «WE»

«I»

Age of Anxiety I

Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

End of the Empire I-IV

«WE»

The Lightning I, II

Unconditional I (Lookout Kid)

Unconditional II (Race and Religion)

WE