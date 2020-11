Αυτοί είναι οι νικητές των Apple Music Awards 2020

Tα Apple Music Awards 2020 τιμούν τους Taylor Swift, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch και Lil Baby

Η Apple ανακοινώνει τους νικητές των δεύτερων ετήσιων Apple Music Awards, τα οποία βραβεύουν τους καλύτερους και πιο τολμηρούς μουσικούς του 2020 για τον τεράστιο αντίκτυπό τους στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Τα Apple Music Awards τιμούν τα μουσικά επιτεύγματα σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες και οι νικητές επιλέγονται μέσω μιας διαδικασίας που αντικατοπτρίζει τόσο την άποψη των συντακτών του Apple Music όσο και αυτά που αγαπούν περισσότερο οι χρήστες της υπηρεσίες streaming σε όλο τον κόσμο.

Καλλιτέχνης της Χρονιάς αναδεικνύεται στα Apple Music Awards 2020 ο Lil Baby, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως «η αδιαμφισβήτητη, αυθεντική φωνή της κουλτούρας των νέων».

«Αυτή η χρονιά με έχει αλλάξει πολύ. Τώρα που είμαι καλλιτέχνης, νιώθω ότι η φωνή μου μπορεί να ακουστεί μέσω της μουσικής μου και έπρεπε να πω κάτι. Και οι οπαδοί μου άκουσαν. Οπότε, ευχαριστώ τους θαυμαστές μου και σε ευχαριστώ Apple Music που μου δώσατε έναν ξεχωριστό τρόπο να συνδεθώ με τους θαυμαστές μου», λέει ο ράπερ.

Το βραβείο του Breakthrough Καλλιτέχνης της Χρονιάς κέρδισε η Megan Thee Stallion, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 300 εκατομμύρια streams στο Apple Music με τη συνεργασία της με την Cardi B στο «WAP» και με την Beyoncé στο remix του «Savage».

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που είμαι ο Breakthrough Καλλιτέχνης της Χρονιάς. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μένα. Το Apple Music με μεταχειρίζεται καλά εδώ και πολύ καιρό, ακόμη και πριν με κάνει καλλιτέχνη Up Next και είμαι πολύ ευγνώμων. Θα σας αγαπώ όλους για πάντα όσο με αγαπάτε», αναφέρει η Megan Thee Stallion.

Ως Τραγουδοποιός της Χρονιάς βραβεύεται στα Apple Music Awards 2020 η Taylor Swift, χάρη στη νέα δισκογραφική δουλειά της «Folklore» που έγινε το pop άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Apple Music την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του.

«Θα ήταν τόσο συναρπαστικό να κερδίσω το βραβείο του Τραγουδοποιού της Χρονιάς με οποιαδήποτε δραστηριότητα σε οποιαδήποτε χρονιά, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά, επειδή η δημιουργία τραγουδιών ήταν το μόνο πράγμα που με κράτησε συνδεδεμένη με τους θαυμαστές μου», δηλώνει η αστέρας της pop.

«Σημαίνει πολλά για μένα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο το κοινό ανταποκρίνονται στα τραγούδια που γράφω και η συναισθηματική ανταλλαγή, είναι αυτό που με έχει κρατήσει πραγματικά φέτος. Γι’ αυτό θέλω πραγματικά να πω ευχαριστώ στους θαυμαστές μου και σε όλους στο Apple Music, σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε», προσθέτει.

Κορυφαίο Τραγούδι της Χρονιάς στα Apple Music Awards 2020 αναδεικνύεται το «The Box» του Roddy Ricch, το οποίο ήταν το δημοφιλέστερο single στο Apple Music, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 460 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα.

Ο Roddy Ricch κερδίζει επίσης το βραβείο για το Κορυφαίο Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Please Excuse Me For Being Antisocial», που διαθέτει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο streams στο Apple Music.

Ο ράπερ δήλωσε: «Το πρώτο μου τηλέφωνο ήταν το iPhone. Είναι τρελό να δημιουργώ μουσική που θα μπορούσε να με φτάσει στο σημείο όπου μια πλατφόρμα όπως η Apple θα μπορούσε να με τιμήσει ή να με βάλει σε ένα βάθρο. Απλώς εκτιμώ το Apple Music στο μεγαλύτερο βαθμό».

«Αυτό το βραβείο με παρακινεί να εργάζομαι ακόμα πιο σκληρά. Είναι μια επιβεβαίωση ότι είμαι στο σωστό δρόμο και πως κάνω ό,τι πρέπει να κάνω για να είμαι γίνω ο καλύτερος μόνος μου», τόνισε.

Οι νικητές των βραβείων για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς, τον Τραγουδοποιό της Χρονιάς και του Breakthrough Καλλιτέχνη της Χρονιάς επιλέχθηκαν από την παγκόσμια συντακτική ομάδα του Apple Music, αποτελούμενη από ειδικούς παγκόσμιας κλάσης και ανθρώπους που ξεκινούν τάσεις, ενώ τα βραβεία για το Κορυφαίο Τραγούδι της Χρονιάς και το Κορυφαίο Άλμπουμ της Χρονιάς βασίζονται σε δεδομένα του streaming που αντικατοπτρίζουν όσα έχουν ακούσει οι συνδρομητές τουApple Music φέτος.

«Τα Apple Music Awards είναι η ευκαιρία μας να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τους απίστευτους καλλιτέχνες που πιστεύουμε ότι έχουν επηρεάσει και εμπνεύσει έντονα τον κόσμο και τους πελάτες μας και μας βοήθησαν να αισθανθούμε ότι συνδεόμαστε μέσω της μουσικής φέτος», δήλωσε ο Oliver Schusser, αντιπρόεδρος των Apple Music και Beats.

«Έχουμε προγραμματίσει μια συναρπαστική εβδομάδα μουσικής τον Δεκέμβριο και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε μαζί με αυτούς τους καλλιτέχνες και τους θαυμαστές τους», συμπλήρωσε.

Ο εορτασμός των Apple Music Awards ξεκινά τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, με μια εβδομάδα με ξεχωριστές εμφανίσεις, εκδηλώσεις για το κοινό, συνεντεύξεις και άλλες εκπλήξεις που θα είναι διαθέσιμες παγκοσμίως στις πλατφόρμες Apple Music, Apple Music TV και στην εφαρμογή Apple TV.