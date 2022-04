Ο Mike Shinoda ενημέρωσε το κοινό για το μέλλον των Linkin Park, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος και το υπόλοιπο συγκρότημα μιλούν «κάθε λίγες εβδομάδες».

Ο μουσικός, ο οποίος πρόσφατα διορίστηκε Σύμβουλος Καινοτομίας Κοινότητας της Warner Music, μίλησε για το μέλλον του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια ενός livestream στο Twitch την Παρασκευή. Οι Linkin Park βρίσκονται σε διάλειμμα μετά τον θάνατο του frontman Chester Bennington το 2017.

«Τα μόνα νέα που έχω για τους Linkin Park είναι ότι… ναι, μιλάμε κάθε λίγες εβδομάδες – μιλάω με τα παιδιά, ή με κάποια από τα παιδιά», είπε ο Mike Shinoda.

«Και δεν υπάρχουν περιοδείες, δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχουν άλμπουμ στα σκαριά. Εντάξει, οπότε επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό. Κρατήστε λοιπόν στο μυαλό σας ότι αυτό δεν θα συμβεί», τόνισε.

«Μόνο αυτό θα πω προς το παρόν. Το λέω αυτό γιατί κάθε φορά που η μπάντα λέει κάτι ή κάνει κάτι, όλοι προσπαθούν να ξεκινήσουν τον θόρυβο και εμείς λέμε: “Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μην ξεκινάτε τον θόρυβο”. Θα απογοητευτείτε. Μην το κάνετε αυτό», συνέχισε.

Το 2019, ο Mike Shinoda διέψευσε τα δημοσιεύματα που ήθελαν τους Linkin Park να αναζητούν νέο τραγουδιστή.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν το συγκρότημα θα αναζητήσει άλλο τραγουδιστή, ο Shinoda δήλωσε στον Rock Antenne: «Δεν είναι αυτός ο στόχος μου αυτή τη στιγμή».

«Νομίζω ότι πρέπει να συμβεί με φυσικό τρόπο. Και αν βρούμε κάποιον που είναι σπουδαίος άνθρωπος και πιστεύουμε ότι ταιριάζει με την προσωπικότητα και το στυλ μας, τότε θα μπορούσα να σκεφτώ να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα με κάποιον», εξήγησε.

Ο Mike Shinoda πρόσθεσε ότι η πιθανή αλλαγή στη σύνθεση δεν θα γίνει «για χάρη της αντικατάστασης» του Bennington, καθώς «δεν θα ήθελε ποτέ να μοιάζει ότι αντικαθιστούμε τον Chester».

Λίγο αργότερα, ο Shinoda έγραψε στο Twitter: «Ας ξεκαθαρίσουμε μια φήμη: Dεν ψάχνουμε για νέο τραγουδιστή, και αν αυτό συνέβαινε με οργανικό τρόπο, θα ήμουν ανοιχτός. Φαίνεται αρκετά ξεκάθαρο, ωστόσο υποθέτω ότι κάποιοι δυσκολεύονται να το καταλάβουν».

«Δεν μου αρέσει να προβλέπω το μέλλον. Το μέλλον θα συμβεί», συμπλήρωσε

Εν τω μεταξύ, οι Grey Daze, η μπάντα της οποίας ηγείτο ο Chester Bennington πριν προχωρήσει στη δημιουργία των Linkin Park, ανακοίνωσαν πρόσφατα την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ με τίτλο «The Phoenix» που θα περιέχει τη φωνή του εκλιπόντος τραγουδιστή.

Latest Linkin Park news – the guys are talking every couple of weeks, but there’s no plans for new music or tour, and Rob is “kinda out of his cave” and is doing fine❤️ pic.twitter.com/DeLikchf2H

— a.🍍 (@BroodingAnanas) April 22, 2022