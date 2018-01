Μία Αμερικανίδα σταρ, που δεν είναι άλλη από την Taylor Swift, εμφανίζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο καινούριο video clip Έλληνα τραγουδιστή.

Η Taylor Swift κάνει μία αναπάντεχη εμφάνιση στο νέο video clip Έλληνα τραγουδιστή, μόνο για τους πιο παρατηρητικούς.

Ο νεαρός τραγουδιστής – τραγουδοποιός Θέμης Παναγιωτίδης κυκλοφόρησε το καινούριο του single με τίτλο «Πότε Θα Έρθεις», σε δική του μουσική και στίχους που υπογράφει ο καταξιωμένος συνθέτης Θάνος Παπανικολάου.

Για τις ανάγκες του υποβλητικού video clip που συνοδεύει το τραγούδι, ο τραγουδιστής υποδύεται τον τρομακτικό ρόλο του serial killer, ο οποίος κλεισμένος σε ένα γκαράζ οργανώνει το επόμενό του χτύπημα.

«Πραγματικά τολμηρή ιδέα, ατμόσφαιρα θρίλερ και αισθητική σύγχρονης τηλεοπτικής σειράς», διαβάζουμε στο δελτίο τύπου της εταιρείας, όμως παρακολουθώντας προσεχτικά το video clip, ήρθαμε μπροστά σε ένα απροσδόκητο εύρημα!

Ο τοίχος είναι γεμάτος με φωτογραφίες μίας δυσδιάκριτης γυναικείας φιγούρας, η οποία φαίνεται αρκετά γνώριμη με την πρώτη κοντινή ματιά, όπως εξίσου γνωστές είναι οι αγγλικές φράσεις που αναγράφονται σε αυτές.

Ναι, αν είστε λάτρεις της ξένης pop ίσως αναγνωρίσατε χωρίς δυσκολία πως βλέπουμε polaroids με την Taylor Swift, όπου είναι γραμμένοι μάλιστα στίχοι των τραγουδιών της!

Πρόκειται για μία σειρά εικόνων που συμπεριλαμβάνονταν στο προηγούμενο άλμπουμ της Αμερικανίδας pop star, το βραβευμένο με Grammy «1989» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2014.

Το CD διατέθηκε σε πέντε διαφορετικά πακέτα με 13 polaroids το καθένα (σ.σ. ο αγαπημένος αριθμός της «Tay Tay»), συνεπώς συνολικά υπάρχουν 65 φωτογραφίες.

«Boys only want love if it’s torture», διαβάζουμε σε ένα πλάνο και είναι φυσικά στίχος από το «Blank Space».

«The flowers that we’d grown together died of thirst», βλέπουμε στη φωτογραφία που αναφέρεται στο «Clean».

Η ίδια εικόνα:

Στο κέντρο υπάρχουν ακόμα δύο φωτογραφίες της Taylor Swift:

Αυτή που βρίσκεται αριστερά έχει στίχους από το «Style» και η δεξιά από το «Welcome To New York».

Συνολικά, εντοπίσαμε συνολικά εφτά τις φωτογραφίες της Taylor Swift καρφιτσωμένες επάνω στον πίνακα.

Είναι η 28χρονη τραγουδίστρια το επόμενο «χτύπημα» του serial killer της υπόθεσης;

Δείτε όλες τις εικόνες:

Η Taylor Swift είναι σαφέστατα ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο παγκοσμίως.

Το ερώτημα που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι εάν η «παρουσία» της στο συγκεκριμένο video clip ήταν σκόπιμη ως μέρος του σεναρίου, το λεγόμενο «Easter egg» ή όχι!

Δείτε ολόκληρο το video clip εδώ:

Έλληνας τραγουδιστής σε ρόλο… serial killer