Νέα Υόρκη: Αντισημιτική επίθεση σε ηλικιωμένο με συνθήματα υπέρ του Kanye West

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης αναζητά το άτομο που επιτέθηκε σε έναν 63χρονο άνδρα στο Central Park την περασμένη εβδομάδα φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Kanye West, κατά τη διάρκεια μίας επίθεσης που χαρακτηρίστηκε αντισημιτική από τις αρχές.

Σύμφωνα με το NBC News, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου, όταν ένας άντρας που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί φέρεται να χτύπησε το ηλικιωμένο θύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, αφού πρώτα έκανε αντισημιτικά σχόλια και παράλληλα είπε «Kanye 2024».

Το «Kanye 2024» είναι μία αναφορά στην πρόσθεση του Kanye West για να καταθέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογικές των ΗΠΑ το 2024, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του το 2020.

Ο Kanye West έχει προκαλέσει αντιδράσεις τους τελευταίους μήνες λόγω των αντισημιτικών σχολίων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία επανέλαβε και σε συνεντεύξεις του σε ακροδεξιά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, δήλωσε στον συνωμοσιολόγο Alex Jones ότι «του αρέσει ο Χίτλερ».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Kanye West ονομάστηκε «Αντισημίτης της Χρονιάς» από το παρατηρητήριο StopAntisemitism.

Το NBC ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης, που περιγράφεται ως άνδρας μεσαίου αναστήματος, γύρω στα 50 με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, τράπηκε σε φυγή με ποδήλατο μετά την επίθεση.

Ο δράστης έσπασε το χέρι και ένα δόντι του 63χρονου θύματος. Το άτομο που καταζητείται για την επίθεση είχε ένα ποδήλατο με ρυμολκούμενο το οποίο έφερε μια πινακίδα που έγραφε «Hungry Disabled» (Πεινασμένος Ανάπηρος).

A 63-year-old victim suffered lacerations and a chipped tooth after being assaulted by this perpetrator inside Central Park.

Numerous anti-Jewish statements were made prior to the assault.

The perpetrator has been tracked as far south as Washington Square Park, post incident pic.twitter.com/2CSbzibm4A

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) December 15, 2022