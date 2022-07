Antique: Έλενα Παπαρίζου και Νίκος Παναγιωτίδης αποθεώθηκαν από χιλιάδες κόσμου στη Σουηδία

Οι Antique σαρώνουν και πάλι στη Σουηδία.

Η Έλενα Παπαρίζου, η διεθνής Ελληνίδα pop star, συναντήθηκε και πάλι επί σκηνής με τον Νίκο Παναγιωτίδη σε μια σειρά από sold out συναυλίες των Antique στη Σουηδία.

Μπορεί οι Antique να πραγματοποίησαν με επιτυχία πριν από λίγους μήνες τη δισκογραφική επάνοδό τους με την κυκλοφορία του «Τι Τι», το κοινό όμως απέδειξε πως ανυπομονούσε πολύ και για την επανασύνδεσή τους στη σκηνή.

Οι Antique εμφανίστηκαν και αποθεώθηκαν στο Γκέτεμποργκ στις 2 Ιουλίου και στην Στοκχόλμη στις 9 Ιουλίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Vi som älskar 90-talet» (We Who Love’s The ’90s).

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης χάρισαν άρωμα Ελλάδας στο σουηδικό κοινό και έκανα τους χιλιάδες παρευρισκόμενους να τραγουδούν ασταμάτητα τα mega hits τους στη Σκανδιναβία, όπως τα «Opa Opa», «Δυνατά Δυνατά», «Μέρα Με Τη Μέρα» και «Die For You».

Επίσης, τραγούδησαν το ολοκαίνουργιο «Τι Τι», αλλά και το «My Number One» με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε την πρώτη θέση στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision Eurovision το 2005.

Στο ίδιο φεστιβάλ εμφανίστηκαν και άλλοι αστέρες που μεσουράνησαν τη δεκαετία του 1990 στις σκανδιναβικές χώρες, όπως οι Da Buzz, Dr Alban, E-Type, Coolio, Scooter, Antiloop, Las Ketchup και άλλοι.

Επόμενη και τελευταία στάση για τους Antique στη Σουηδία είναι το Χέλσινγκμποργκ στις 23 Ιουλίου.

Λίγες μέρες αργότερα, η Έλενα Παπαρίζου θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την καλοκαιρινή περιοδεία της, που ξεκίνησε με απόλυτη επιτυχία τον Ιούνιο, δίνοντας στον κόσμο την ευκαιρία να την απολαύσει και πάλι ζωντανά σε όλη τη χώρα.

Η επόμενη μεγάλη στάση της είναι το «CT Garden Festival» στο «Christmas Theater» στο Γαλάτσι για ένα μοναδικό summer party την Τετάρτη 27 Ιουλίου, όπου θα ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και τραγούδια που επέλεξε από μια πολύχρωμη μουσική παλέτα με έντονους dance ρυθμούς, μοναδικά σόουλ χρώματα και feelings.

Δείτε αποσπάσματα από την εμφάνιση των Antique στη Στοκχόλμη:

View this post on Instagram Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Helena Paparizou (@helenapaparizouofficial)

Το μήνυμα των ANTIQUE μετά την εμφάνισή τους στο Γκέτεμποργκ: