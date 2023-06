Η αντιπολεμική κραυγή του Bryan Adams

Ένα αντιπολεμικό τραγούδι ειρήνης από τον Bryan Adams.

Ο Bryan Adams κυκλοφόρησε έναν αντιπολεμικό ύμνο ζητώντας τον τερματισμό των συγκρούσεων παγκοσμίως.

Ο Καναδός τραγουδιστής εξηγεί ότι το single «What If There Were No Sides At All» είναι μία απάντηση στις παγκόσμιες συγκρούσεις, στην έλλειψη εποικοδομητικών ειρηνευτικών συνομιλιών και στα δισεκατομμύρια δολάρια που ξοδεύουν οι κυβερνήσεις για να χρηματοδοτήσουν αυτούς τους ατελείωτους και άσκοπους πολέμους.

Το τραγούδι του Bryan Adams δεν αποτελεί απάντηση σε κάποιον συγκεκριμένο πόλεμο, αλλά «σε όλες τις συγκρούσεις και τον ανθρώπινο αγώνα να τα βγάλουμε πέρα».

Ο Bryan Adams τραγουδά: «Απλά μία μεγάλη μπλε μπάλα – που επιπλέει στο διάστημα / Είναι ένας όμορφος κόσμος – αλλά ένα επικίνδυνο μέρος / Είναι απόλυτα στρογγυλός – είναι απόλυτα διαυγής / Δεν υπάρχουν πλευρές – σε μια τέλεια σφαίρα»

Το μουσικό βίντεο για το «What If There Were No Sides At All» σκηνοθέτησαν ο Bryan Adams και ο γραφίστας Ben Ib, ο οποίος συνεργάστηκε με τους AC/DC στην προώθηση του άλμπουμ «Power Up».

Το βίντεο ακολουθεί τον Bryan Adams να περπατά μέσα σε ένα δυστοπικό πολεμικό τοπίο κρατώντας μία σημαία με το σήμα της ειρήνης, το οποίο επινοήθηκε το 1958 από τον Βρετανό γραφίστα και ειρηνιστή Gerald Holtom για τη Βρετανική Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό.

Ο Bryan Adams εξηγεί ότι οι τοποθεσίες που εμφανίζονται στο music video του «What If There Were No Sides At All» δεν σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο μέρος και στόχος τους είναι να αντιπροσωπεύουν τις συγκρούσεις όπου και αν ξεσπούν στον κόσμο».

«Αυτό είναι ένα αντιπολεμικό τραγούδι ειρήνης. Ο στόχος του είναι να προβληματίσει και ίσως ακόμη και να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να καθίσουν κάτω και να συζητήσουν για την ειρήνη», αναφέρει ο Bryan Adams στην ιστοσελίδα του.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο κλιμακούμενη διαίρεση και θάνατος – απόρροια των δισεκατομμυρίων δολαρίων που ξοδεύονται από τις κυβερνήσεις για τη χρηματοδότηση αυτών των ατελείωτων πολέμων», τονίζει.

Τον Μάρτιο του 2022, ο Bryan Adams κυκλοφόρησε το 15ο άλμπουμ του «So Happy It Hurts», για το οποίο είχε περιγράψει ότι είναι μία «επιστροφή στη ζωή» μετά την πανδημία του COVID-19.

Ο Bryan Adams θα ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου την περιοδεία του «So Happy It Hurts» από το CFG Bank Arena στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ στην οποία θα έχει στο πλευρό του την Joan Jett.