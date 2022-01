Αντιδράσεις για τον διαγωνισμό της Billie Eilish με την Adobe: «Είναι εκμετάλλευση»

Οι δημιουργικοί διαγωνισμοί μπορούν μερικές φορές να αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία για τους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να κάνουν επαφές. Όμως, ενώ η προβολή είναι σημαντική, δεν καλύπτει τα έξοδά τους, γεγονός που υπενθυμίζουν οι δημιουργοί στην Adobe και την Billie Eilish μετά την αποκάλυψη της νέας συνεργασίας τους αυτή την εβδομάδα.

Η Adobe συνεργάζεται με την Billie Eilish για να ξεκινήσει το «Make the Merch», έναν διαγωνισμό που καλεί τους δημιουργούς να υποβάλλουν τα δικά τους σχέδια για τα εμπορεύματα της επερχόμενης περιοδείας της τραγουδίστριας.

Όμως, ενώ υπάρχουν πολλά βραβεία, τα ψιλά γράμματα του διαγωνισμού προκάλεσαν την αντίδραση της δημιουργικής κοινότητας.

Οι επίσημοι κανόνες του διαγωνισμού αναφέρουν ότι ενώ ο νικητής καλλιτέχνης θα λάβει 10.000 δολάρια, εισιτήρια για την περιοδεία της Billie Eilish και ένα χρόνο συνδρομή στην υπηρεσία Creative Cloud, η Adobe «θα διατηρήσει την κυριότητα του έργου του νικητή του μεγάλου βραβείου» και ο καλλιτέχνης «δεν θα λάβει καμία πληρωμή από την πώληση οποιουδήποτε εμπορεύματος που περιέχει το έργο του».

Αυτό όμως που θορυβεί τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ο νικητής παραδίδει την άδεια χρήσης του έργου του είναι ότι ακόμη και όσοι δεν κερδίζουν κάνουν αυτόματα το ίδιο.

Οι κανόνες αναφέρουν ότι κάθε συμμετέχων «παραχωρεί με το παρόν στον χορηγό, την Billie Eilish, και τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους μια μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, αόριστη, αμετάκλητη, χωρίς δικαιώματα, άνευ όρων, πλήρως πληρωμένη άδεια» για το έργο του.

Με λίγα λόγια, η Adobe έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το έργο κάθε συμμετέχοντα σε άλλη χρονική στιγμή.

Το διαδίκτυο έσπευσε να καταδικάσει του όρους του διαγωνισμού, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως εκμετάλλευση.

«Πρόκειται για μια τρομακτικά ληστρική πρακτική», απάντησε ένας χρήστης στο tweet με το οποίο η Billie Eilish ανακοίνωσε τον διαγωνισμό. «Ζητάτε από τους θαυμαστές σας να κάνουν δουλειά για την οποία χάνουν τα δικαιώματα και δεν πληρώνονται. Μπορείτε να πληρώσετε τους ανθρώπους για τον χρόνο, την ενέργεια και τις ικανότητές τους και να μην είναι ένας τερατώδης τρόπος να εκμεταλλευτείτε τους νέους δημιουργούς κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας», ανέφερε.

Συνολικά θα απονεμηθούν έντεκα βραβεία, με τους δέκα επιλαχόντες να λαμβάνουν εισιτήρια για μια συναυλία της Billie Eilish.

Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δουλειά του σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά αν αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, αυτό που υπάρχει από κάτω είναι αυτό που προκαλεί δυσαρέσκεια στους δημιουργούς, οι δυνητικά χιλιάδες καλλιτέχνες που θα παραδώσουν τη δουλειά τους χωρίς αντάλλαγμα.

Billie and @Adobe want to see your designs in the #BillieXAdobe Make the Merch Contest. Visit https://t.co/KfrGRbR4e2 for a chance to have your unique art featured on a piece of official merch on Billie’s tour. #Contest pic.twitter.com/bXXC5khfAu

— billie eilish (@billieeilish) January 26, 2022