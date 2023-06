Ο Anthony Kiedis των Red Hot Chili Peppers έκλαψε με τον Flea για την έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητές του

Γιατί δάκρυσαν ο Anthony Kiedis και ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Ο Anthony Kiedis προφανώς δεν αισθάνεται άνετα να αποκαλεί τον εαυτό του μουσικό, παρόλο που είναι ο frontman των Red Hot Chili Peppers εδώ και 40 χρόνια.

Ο 60χρονος τραγουδιστής εξομολογήθηκε την έλλειψη αυτοπεποίθησης για τις ικανότητές του κατά τη διάρκεια μίας συζήτησης με τον Flea στην εκπομπή του «This Little Light».

Το podcast του Flea έχει ως θέμα τον «έρωτα με τη μουσική» και τη γνωριμία με τις ζωές και τις καριέρες διαφόρων καλεσμένων από όλα τα είδη μουσικής, με τους οποίους «συζητά για τους δασκάλους που τους καθοδήγησαν, τις επιρροές που τους ενέπνευσαν».

Σύμφωνα με τον Flea, κατά τη διάρκεια της εκ βαθέων συζήτησης με τον τραγουδιστή των Red Hot Chili Peppers δάκρυσαν και οι δύο, μία στιγμή την οποία επιλέγει ως την αγαπημένη του συνέντευξη μέσα από την εκπομπή του.

«Μια πολύ καλή ήταν αυτή με τον Anthony. Είχαμε δακρύσει και οι δύο γιατί δεν του είχα μιλήσει ποτέ για τέτοια πράγματα», είπε ο Flea στους Los Angeles Times.

«Ο Anthony δεν θεωρεί τον εαυτό του πραγματικά μουσικό ή ότι έχει λάβει οποιαδήποτε μουσική εκπαίδευση. Έλεγε ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε το όνομα του συγκροτήματος σε Idiot and the Three Geniuses (Ο Ηλίθιος και οι Τρεις Ιδιοφυΐες)», εξήγησε.

«Και ο κόσμος του ασκούσε κριτική. Ο Eddie Vedder είναι εκεί πάνω σαν τον Pavarotti, αλλά η αντίδραση είναι διαφορετική με τον Anthony», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Anthony Kiedis είναι ένας ταλαντούχος τραγουδιστής, ο Flea απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τον frontman των Red Hot Chili Peppers και την εξέλιξή του με την πάροδο του χρόνου.

«Νομίζω ότι είναι σπουδαίος τραγουδιστής. Και πάντα μαθαίνει και γίνεται καλύτερος. Όταν ξεκινήσαμε το συγκρότημα, δεν μπορούσε να τραγουδήσει ούτε μία νότα – απλά φώναζε. Τώρα έχει μελωδίες και δεν κολλάει καν σε αυτές. Κινείται και αυτοσχεδιάζει», είπε.

«Κοιτάξτε, ξέρω ποιοι είναι οι μεγάλοι τραγουδιστές: Kurt Cobain, Jim Morrison, Roger Daltrey. Αλλά για εμένα, το μόνο που με νοιάζει με οποιονδήποτε μουσικό είναι να ακούγεται ο εαυτός του», συνέχισε.

«Και κανείς δεν ακούγεται σαν τον Anthony Kiedis», τόνισε ο Flea για τον τραγουδιστή του συγκροτήματος.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Red Hot Chili Peppers ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή περιοδεία τους με μία συναυλία στη Βαρσοβία της Πολωνίας, ενώ τον Αύγουστο, οι Καλιφορνέζοι funk rockers είναι προγραμματισμένο να εμφανιστούν στο φεστιβάλ Lollapalooza του Σικάγου.