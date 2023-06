Οι ANOHNI and the Johnsons παρουσιάζουν το νέο single «Sliver Of Ice»

Το δεύτερο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ των ANOHNI and the Johnsons.

H ANOHNI παρουσιάζει το «Sliver Of Ice», το νέο single και music video από το επερχόμενο άλμπουμ των ANOHNI and the Johnsons με τίτλο «My Back Was A Bridge For You To Cross», που θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου από τις Secretly Canadian / Rough Trade.

«Now that I’m almost gone / Sliver of ice upon my tongue / In the day’s night/It tastes so good, it felt so right / For the first time in my life», τραγουδάει η ANOHNI στο «Sliver of Ice» και θυμάται μερικές από τις τελευταίες κουβέντες που μοιράστηκε μαζί της ο Lou Reed.

Η ερμηνεία της μοιάζει να έρχεται από έναν άνθρωπο που φτάνει στο τέλος του, αλλά νιώθει ευγνωμοσύνη και δέος απέναντι στις εμπειρίες του.

Διαφήμιση

Η εκφραστική ερμηνεία της ANOHNI ξεκινά σαν μία συνομιλία και τελειώνει με απορία και απογοήτευση, παράλληλα με τα ζοφερά και διαισθητικά strums της ηλεκτρικής κιθάρας που παίζει ο παραγωγός Jimmy Hogarth.

Μετά την κυκλοφορία του single «It Must Change», η ANOHNI παρουσιάζει το music video για το «Sliver Of Ice», σε σκηνοθεσία της ίδιας, για το Holland Festival.

«Ένας φίλος μου, μου είπε, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ότι οι πιο απλές αισθήσεις είχαν αρχίσει να γίνονται σχεδόν εκνευριστικές», σχολιάζει η ANOHNI.

«Ένας νοσηλευτής του είχε βάλει ένα κομμάτι πάγου στη γλώσσα του μία μέρα και ήταν τόσο γλυκό και απίστευτο συναίσθημα που τον έκανε να κλάψει από ευγνωμοσύνη. Ήταν ένας σκληροπυρηνικός άνθρωπος και αυτές οι στιγμές άλλαξαν τον τρόπο που έβλεπε τα πράγματα», συνεχίζει.

«Έγραψα το “Sliver Of Ice”, καθώς θυμόμουν αυτά τα λόγια του», εξηγεί για το τραγούδι.

H ANOHNI, που πλέον ζει στη Νέα Υόρκη, περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας του νέου άλμπουμ της, του πρώτου μετά την κυκλοφορία του «HOPELESSNESS», ως πολύ επίπονη, αλλά ταυτόχρονα εμπνευσμένη, ευχάριστη και οικεία, και ως μια ανανεωμένη απάντησή της στον κόσμο, όπως εκείνη τον βλέπει.

Μέσα από έναν προσωπικό φακό, η ANOHNI ασχολείται με μία ευρεία σειρά θεμάτων.

Μεταξύ αυτών, με την απώλεια αγαπημένων προσώπων, την ανισότητα, την αποξένωση, την αποδοχή, τη σκληρότητα, την οικολογική καταστροφή, την καταστροφή που προκαλείται από τις θρησκείες (ιουδαϊσμό, χριστιανισμό και ισλαμισμό), τον μελλοντικό φεμινισμό και την πιθανότητα να αλλάξουμε ακόμα τον τρόπο σκέψης μας, τις πνευματικές ιδέες μας, την κοινωνικές δομές μας και τις σχέσεις μας με την υπόλοιπη φύση.