Οι ANOHNI and the Johnsons κυκλοφορούν το άλμπουμ «My Back Was A Bridge For You To Cross»

Το έκτο άλμπουμ της ANOHNI κυκλοφορεί.

Η ANOHNI επιστρέφει με το «My Back Was A Bridge For You To Cross», το νέο άλμπουμ των ANOHNI and the Johnsons που κυκλοφορεί από την από τη Rough Trade και τη Secretly Canadian.

Πριν από λίγες μέρες, η ANOHNI παρουσίασε και το τρίτο single «Why Am I Alive Now?» που συνοδεύεται και από ένα video clip που σκηνοθέτησε η ηθοποιός Hunter Schafer του «Euphoria».

Η ΑΝΟΗΝΙ ακούγεται με τη συγκινητική φωνή της να τραγουδάει «I don’t want to be witness / Seeing all of this duress / Aching of our world / Why am I alive now?» πάνω από την υπέροχη ενορχήστρωση του συμπαραγωγού του άλμπουμ Jimmy Hogarth.

Διαφήμιση

Στη δεύτερη σκηνοθετική προσπάθειά της, η Hunter Schafer δημιουργεί ένα πορτρέτο γυναικών που αναζητούν καταφύγιο η μία στην άλλη, στη μέση ενός βιομηχανικού συγκροτήματος με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Άρχισα να ακούω ΑΝΟΗΝΙ στο γυμνάσιο, οπότε είναι μεγάλη τιμή για εμένα να τη βοηθήσω να δημιουργήσει έναν οπτικό κόσμο για το “WAIAN”», δηλώνει η Hunter Schafer.

«Αυτό το βίντεο ήταν μια ειλικρινής προσπάθεια να απαντηθεί η ερώτηση που εκφράζει το “WAIAN”, “Why Am I Alive Now?”. Ήθελα να επικεντρωθώ στην ιδέα της αναζήτησης της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης σε έναν κόσμο που κανείς δε βοηθάει κανέναν – ελπίζω η σκηνοθεσία, η χορογραφία και το ύφος να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα», προσθέτει.

Το 2022 η ANOHNI άρχισε να συνεργάζεται με τον διάσημο soul παραγωγό Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Duffy, Tina Turner). Αυτή η διαδικασία ήταν κάτι εντελώς καινούργιο για την ANOHNI, αφού στο παρελθόν είχε ασχοληθεί η ίδια με την δημιουργία και την παραγωγή των δίσκων των Johnsons.

Η ANOHNI και ο Jimmy Hogarth, αφού γέμισαν τετράδια ιδέες, δημιούργησαν μια σειρά από demos με τον Hogarth να παίζει κιθάρα και την ANOHNI στο πιάνο.

Στη συνέχεια, ο Jimmy Hogarth συγκέντρωσε ένα συγκρότημα στο στούντιο – συμπεριλαμβανομένων των Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Sam Dixon και του ενορχηστρωτή Rob Moose – για να ηχογραφήσει το άλμπουμ.

Η διαισθητική κιθάρα του Jimmy Hogarth ξεναγεί τον ακροατή σε δέκα τραγούδια που αγγίζουν στοιχεία της αμερικανικής soul, της βρετανικής folk και της πειραματικής μουσικής. Υπάρχει τρυφερότητα και οργανική αγριότητα, μελωδία και παραφωνία.

Η ANOHNI περιγράφει τη δημιουργία του «My Back Was A Bridge For You To Cross», το πρώτο της άλμπουμ μετά το εξαιρετικό «HOPELESSNESS» του 2016, ως ανανέωση και αλλαγής της απάντησής της προς τον κόσμο όπως η ίδια τον βλέπει.

«Μερικά από αυτά τα τραγούδια μιλούν για παγκόσμιες και περιβαλλοντικές ανησυχίες που εκφράστηκαν για πρώτη φορά στην pop μουσική πριν από 50 χρόνια», λέει η ANOHNI για το έκτο άλμπουμ της.