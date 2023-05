ANOHNI and The Johnsons: Επιστρέφουν με ένα υπέροχο τραγούδι και ανακοινώνουν νέο άλμπουμ

Η επιστροφή των ANOHNI and The Johnsons.

Η ANOHNI ανακοινώνει το «My Back Was A Bridge For You To Cross», το νέο άλμπουμ από τους ANOHNI and the Johnsons που θα κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου από τη Rough Trade και τη Secretly Canadian.

Παράλληλα, παρουσιάζει το πρώτο single «It Must Change», το οποίο συνοδεύεται από video clip.

H ANOHNI, που πλέον ζει στη Νέα Υόρκη, περιγράφει τη δημιουργία του νέου άλμπουμ, του πρώτου μετά την κυκλοφορία του «HOPELESSNESS», ως τόσο επίπονη, αλλά ταυτόχρονα εμπνευσμένη, ευχάριστη και οικεία, και ως μια ανανεωμένη απάντησής της στον κόσμο, όπως εκείνη τον βλέπει.

«Σκεφτόμουν πολύ το “What’s Going On” του Marvin Gaye. Αποτέλεσε μία σημαντική βάση στο μυαλό μου. Μερικά από αυτά τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν πριν και παραπάνω από 50 χρόνια εκφράζουν παγκόσμιες και περιβαλλοντικές ανησυχίες που ανταποκρίνονται απόλυτα στο σήμερα», λέει η AΝΟΗΝΙ για το έκτο άλμπουμ της.

Το 2022 η ANOHNI άρχισε να συνεργάζεται με τον διάσημο soul παραγωγό Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Duffy, Tina Turner).

Αυτή η διαδικασία ήταν κάτι εντελώς καινούργιο για την ANOHNI, αφού στο παρελθόν είχε ασχοληθεί η ίδια με τη δημιουργία και την παραγωγή των δίσκων των Johnsons. Η ANOHNI και ο Hogarth, αφού γέμισαν τετράδια γεμάτα ιδέες, δημιούργησαν μία σειρά από demos με τον Hogarth να παίζει κιθάρα και την ANOHNI στο πιάνο.

Στη συνέχεια, ο Jimmy Hogarth συγκέντρωσε ένα συγκρότημα μουσικών στο στούντιο – συμπεριλαμβανομένων των Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Sam Dixon και του ενορχηστρωτή Rob Moose – για να ηχογραφήσει το άλμπουμ.

Η διαισθητική κιθάρα του Jimmy Hogarth ξεναγεί τον ακροατή σε δέκα τραγούδια που αγγίζουν στοιχεία της αμερικανικής soul, της βρετανικής folk και της πειραματικής μουσικής. Υπάρχει τρυφερότητα και οργανική αγριότητα, μελωδία και παραφωνία.

Το άλμπουμ εκφράζει μία κοσμοθεωρία γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Μέσα από έναν προσωπικό φακό, η ANOHNI αντιμετωπίζει την απώλεια αγαπημένων προσώπων, την ανισότητα, την αποξένωση, την αποδοχή, τη σκληρότητα, την οικολογική καταστροφή, την καταστροφή που προκαλείται από τις θρησκείες (ιουδαισμό, χριστιανισμό και ισλαμισμό), τον μελλοντικό φεμινισμό και την πιθανότητα να αλλάξουμε ακόμα τον τρόπο σκέψης μας, τις πνευματικές ιδέες μας, την κοινωνικές δομές μας και τις σχέσεις μας με την υπόλοιπη φύση.

Στο «It Must Change», η ANOHNI περιγράφει τα συστήματα σε κατάρρευση με μια νότα συμπόνιας για την ανθρωπότητα: «Η αλήθεια είναι ότι πάντα πίστευα ότι ήσουν όμορφη με τον δικό σου τρόπο // Γι’ αυτό είναι τόσο λυπηρό αυτό».

Η φωνή της ANOHNI είναι αισθησιακή και απαλή καθώς τραγουδά: «Δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ // Κανείς δεν πρόκειται να φύγει από εδώ // Αυτός είναι ο κόσμος μας».

Και συνεχίζει: «Ξέρετε ότι πάντα έλεγαν ότι το φως είναι το αντίθετο του σκοταδιού; // Είναι απλά η φωτιά μέσα στο σκοτάδι, που δημιουργεί ζωή // Οπότε αυτά τα αντίθετα, δεν υπάρχουν // Είναι απλά μία ιδέα που κάποιος σου είπε.»

Η ANOHNI εξηγεί: «Πολλές από τις ηχογραφήσεις σε αυτόν τον δίσκο – όπως το “It Must Change” και το “Can’t” – αποτυπώνουν την πρώτη και μοναδική φορά που τραγούδησα αυτά τα τραγούδια».

«Υπάρχει μία μαγεία όταν ξαφνικά τοποθετείς στη μελωδία λέξεις που σκεφτόσουν εδώ και πολύ καιρό. Είναι το ξύπνημα του νευρικού συστήματος. Δεν είναι προσωπικό και όμως είναι τόσο προσωπικό. Τα πράγματα συνδέονται και ζωντανεύουν», προσθέτει.

Το music video για το «It Must Change», με πρωταγωνίστρια τη Βρετανίδα ακτιβίστρια κοινωνικής δικαιοσύνης Munroe Bergdorf, σκηνοθετήθηκε από τους Iain Forsyth και Jane Pollard.

«Η Munroe Bergdorf έχει προσφέρει τόσα πολλά στη βρετανική κοινωνία. Πάντα με εντυπωσιάζει με την ευδιάκριτη χάρη της. Η αξιοπρέπεια και το ηθικό θάρρος της Munroe είναι ένα φως που δείχνει το δρόμο», δηλώνει η ANOHNI.

Στο εξώφυλλο του «My Back Was a Bridge For You To Cross» υπάρχει ένα πορτρέτο της θρυλικής ακτιβίστριας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Marsha P. Johnson, το οποίο φωτογράφησε ο Alvin Baltrop τη δεκαετία του 1970. Η ANOHNI ήθελε πάντοτε να βρει ένα τρόπο να εντάξει την Johnson στη δουλειά της και αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή.

Η ANOHNI έχει αλλάξει την προσέγγισή της μετά τον τελευταίο της δίσκο, μεταβαίνοντας από έναν άνθρωπο που έχει επιφορτιστεί με την αμφισβήτηση της παγκόσμιας άρνησης σε μια καλλιτέχνιδα που επιδιώκει να υποστηρίξει τους άλλους από την πρώτη γραμμή.

«Θέλω ο δίσκος να είναι χρήσιμος. Με το “HOPELESSNESS” έμαθα ότι μπορώ να προσφέρω ένα soundtrack που θα μπορούσε να ενισχύσει τους ανθρώπους στη δουλειά τους, στον ακτιβισμό τους, στο όνειρο και στη λήψη αποφάσεων», σχολιάζει.

«Μπορώ να τραγουδήσω για μία συνειδητοποίηση που κάνει τους άλλους να αισθάνονται λιγότερο μόνοι, για ανθρώπους για τους οποίους η ειλικρινής έκφραση αυτών των τρομακτικών καιρών δεν αποτελεί πηγή δυσφορίας αλλά αιτία ταύτισης και ανακούφισης», αναφέρει η ANOHNI.

Το tracklist του «My Back Was a Bridge For You To Cross»

1. It Must Change

2. Go Ahead

3. Sliver Of Ice

4. Can’t

5. Scapegoat

6. It’s My Fault

7. Rest

8. There Wasn’t Enough

9. Why Am I Alive Now?

10. You Be Free