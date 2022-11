Η Annie Lennox προσφέρει σπάνια αντικείμενα από τις Billie Eilish και Alicia Keys σε φιλανθρωπική δημοπρασία

Η Billie Eilish και η Alicia Keys περιλαμβάνονται στις καλλιτέχνες που πρόσφεραν στην Annie Lennox υπογεγραμμένα χειρόγραφα με τους στίχους τους.

Η Annie Lennox συγκέντρωσε μερικές από τις πιο εμβληματικές γυναίκες καλλιτέχνιδες του κόσμου σε μία διεθνή δημοπρασία για να στηρίξει το έργο του φιλανθρωπικού ιδρύματός της για την οικονομική ενδυνάμωση και τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Η δημοπρασία της φιλανθρωπικής οργάνωσης The Circle θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επερχόμενων «Παγκόσμιων 16 Ημερών Ακτιβισμού» και θα περιλαμβάνει υπογεγραμμένα χειρόγραφα με στίχους από τις Billie Eilish, Brandi Carlile, Lennox, Alicia Keys και Angelique Kidjo.

Οι στίχοι θα παραχωρηθούν τόσο στους πλειοδότες όσο και μέσω κληρώσεων με κόστος συμμετοχής 10 δολάρια ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα κάθε ενδιαφερόμενου.

«Εδώ και καιρό πιστεύω ότι η μουσική μπορεί να χτίσει γέφυρες και να ενώσει τους ανθρώπους και είναι υπέροχο να βλέπουμε αυτές τις εκπληκτικές καλλιτέχνιδες να συμπαρίστανται στις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο που είναι αντιμέτωπες και καταπολεμούν την έμφυλη βία», δήλωσε η Annie Lennox, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame με τους Eurythmics.

Η δημοπρασία «Music Icons» και η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς θα διεξαχθούν ζωντανά από την Τρίτη 22 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, με τη δημοπρασία να λήγει στις 6 Δεκεμβρίου στις 01:59 ώρα Ελλάδας. Η προθεσμία για τις συμμετοχές στην κλήρωση λήγει στις 01:59 ώρα Ελλάδας στις 16 Δεκεμβρίου.

Κάντε κλικ εδώ για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα της δημοπρασίας και τον τρόπο υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στην κλήρωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Circle (@thecirclengo)

Στα αντικείμενα που είναι διαθέσιμα στη δημοπρασία αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβάνονται υπογεγραμμένα χειρόγραφα με τους στίχους για το «Sweet Dreams (Are Made of This)» των Eurythmics, το «Your Power» της Billie Eilish, το «Right on Time» της Brandi Carlile, το «Agolo» της Angelique Kidjo και το «Fallin’» της Alicia Keys.

«Είναι μία απίστευτη ευκαιρία να διεκδικήσετε αντικείμενα της μουσικής ιστορίας εν τη γενέσει τους», ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος του The Circle, Raakhi Shah.

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες στην Alicia, την Angelique, την Annie, την Billie και την Brandi για την εξαιρετική γενναιοδωρία τους και την υποστήριξή τους προς τις γυναίκες που βιώνουν τη βία και την κακοποίηση σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα απλώς να ενθαρρύνω όλους τους λάτρεις της μουσικής να επισκεφθούν τον ιστότοπο και να αρχίσουν να υποβάλλουν προσφορές!», συνέχισε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το «16 Days Challenge ” του The Circle θα περιλαμβάνει μία σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων με θέμα τους αριθμούς 1 και 6, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας «16 Ημέρες Ακτιβισμού» κατά της έμφυλης βίας.

Το challenge θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, με τους υποστηρικτές του The Circle να παροτρύνονται να βρουν αμέτρητους δημιουργικούς τρόπους για να συγκεντρώσουν χρήματα, από το να «χορεύουν ασταμάτητα για 16 ώρες ή να προσκαλέσουν 16 φίλους σε ένα γεύμα που θα αλλάξει τη ζωή τους, μέχρι να περπατήσουν 1,6 μίλια για 16 ημέρες ή να απαρνηθούν έναν καθημερινό καφέ και να δωρίζουν τα χρήματα που εξοικονομούν για 16 ημέρες».

Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε δωρεά από όλα τα μέρη του κόσμου και να δείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο challenge.