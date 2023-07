Η Anne-Marie μοιράζεται το νέο single «Trainwreck»

Ένα τραγούδι από την Anne-Marie για τη γλυκιά ανακούφιση που νιώθεις όταν απελευθερώνεσαι από μία προβληματική σχέση.

Ενόψει της κυκλοφορίας του τρίτου άλμπουμ της «Unhealthy» στις 28 Ιουλίου, η Βρετανίδα pop star Anne-Marie έδωσε στη δημοσιότητα το νέο single της «Trainwreck».

Την παραγωγή του «Trainwreck» έκανε ο Billen Ted (Raye, Becky Hill), ενώ το τραγούδι έγραψαν οι Anne-Marie, Kamille (Dua Lipa, Little Mix) και Plested (Lewis Capaldi).

Το «Trainwreck» αποτυπώνει τη γλυκιά ανακούφιση που νιώθεις όταν απελευθερώνεσαι από μία προβληματική σχέση.

Διαφήμιση

«Το τραγούδι λέει ότι είσαι με κάποιον που δεν είναι καλός για εσένα, αλλά μένεις μαζί του γιατί φοβάσαι το τι θα γίνει μετά», εξηγεί η Anne-Marie.

«Νομίζεις ότι θα είσαι πεσμένος, χαμένος και μόνος, αλλά μετά τους παρατάς και συνειδητοποιείς πόσο πιο ευτυχισμένος είσαι χωρίς αυτούς στη ζωή σου», συνεχίζει.

Πριν από το «Trainwreck», η Anne-Marie κυκλοφόρησε το ομώνυμο single του άλμπουμ της «Unheatlhy», ένα τραγούδι με country επιρροές στο οποίο συμμετέχει η θρύλος της pop country μουσικής Shania Twain.

Το music video για το «Unheatlhy», το οποίο σκηνοθέτησε η Olivia Rose (Skepta, Jorja Smith), είναι εμπνευσμένο από τις κλασικές ταινίες γουέστερν, με την Anne-Marie και τη Shania να πρωταγωνιστούν σε μία δυνατή αντιπαράθεση.

Τον Απρίλιο, η Anne-Marie συμμετείχε μαζί με την Coi Leray στο νέο single «Baby Don’t Hurt Me» του David Guetta, το οποίο συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του.

Το «Baby Don’t Hurt Me» έχει ανέβει στο No. 2 στο chart των Hot Dance/Electronic Songs του Billboard και στο No. 4 του βρετανικού dance chart, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο No. 7 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Το νέο άλμπουμ «Unhealthy» της Anne-Marie αντλεί έμπνευση από όλα τα κομμάτια της ζωής της και μας προσφέρει μία ματιά στον απόλυτα ατελή κόσμο της.

Η Anne-Marie έγραψε το άλμπουμ κατά τη διάρκεια μίας περιόδου κατά την οποία ένιωσε έτοιμη να επανεξετάσει και να προσπαθήσει να βγάλει νόημα από πολλές σχέσεις του παρελθόντος – ενώ παράλληλα μάθαινε να επεξεργάζεται τις νέες θετικές σχέσεις – για να μας ταξιδέψει από το χάος στην ικανοποίηση.

Στο «Unhealthy», η Anne-Marie στέκεται όρθια, αγκαλιάζοντας μία ολοκαίνουργια εκδοχή του εαυτού της που είναι πιο άγρια, πιο τολμηρή, πιο χαοτική και πιο ευτυχισμένη από ποτέ.