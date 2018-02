Οι τίτλοι τραγουδιών του «Speak Your Mind»

1. Cry

2. Ciao Adios

3. Alarm

4. Trigger

5. Then

6. Perfect

7. Friends (Αnne-Marie & Marshmello)

8. Bad Girlfriend

9. Heavy

10. 2002

11. Can I Get Your Number

12. Machine

13. Breathing Fire

14. Some People

15. Used to Love You

16. Track 16

17. Rockabye (Clean Bandit feat. Sean Paul & Αnne-Marie)