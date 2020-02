Anne-Marie: Μια «Μοντέρνα Σταχτοπούτα» στο music video του «Birthday»

Η ευτυχία βρίσκεται στις απλές στιγμές.

Η Anne-Marie επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο single και music video «Birthday».

Το «Birthday» σηματοδοτεί το πρώτο προσωπικό τραγούδι της Βρετανίδας τραγουδίστριας μετά την κυκλοφορία του παρθενικού δίσκου της, «Speak Your Mind», τον Απρίλιο του 2018.

Η Anne-Marie δεν έμεινε ανενεργή στο διάστημα που μεσολάβησε.

Συνάντησε τον David Guetta στο single «Don’t Leave Me Alone», ένωσε τις δυνάμεις της με τον James Arthur σε μία επανεκτέλεση του τραγουδιού «Rewrite The Stars» από την ταινία «The Greatest Showman» και συνεργάστηκε με τον Lauv στο τραγούδι «Lonely» από το soundtrack για την τρίτη σεζόν της σειράς «13 Reasons Why» του Netflix.

Το «Birthday» είναι ένα pop κομμάτι που κυκλοφορεί από τη Warner Records και αποκτά χαρακτήρα από τη δυναμική προσωπικότητα και την εξαιρετική ερμηνεία της τραγουδίστριας.

Η Anne-Marie έγραψε το single μαζί με τους Delacey (Halsey, Demi Lovato, Chainsmokers) και Oak (Rihanna, Lizzo, Ariana Grande).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ANNE-MARIE (@annemarie) στις 31 Ιαν, 2020 στις 2:14 πμ PST

Το music video για το «Birthday» είναι μία μοντέρνα ωδή στο κλασικό παραμύθι της Σταχτοπούτας.

Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε η Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Halsey, Miley Cyrus) και την καλλιτεχνική διεύθυνση ανέλαβε η Kate Moross (Spice Girls, Sam Smith).

H Anne-Marie να γιορτάζει τα γενέθλιά της σαν πριγκίπισσα σε μία πολυτελή έπαυλη όπου κυριαρχούν στους χρωματισμούς οι απαλές αποχρώσεις του ροζ, ενώ η ίδια φοράει με μία λαμπερή τουαλέτα.

Όταν όμως οι δείκτες του ρολογιού φτάνουν στα μεσάνυχτα, τα μάγια λύνονται και η Anne-Marie βρίσκεται ξαφνικά στο ταπεινό σπίτι της, όπου την περιμένουν αγαπημένοι φίλοι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλιά της, θυμίζοντας ότι η ευτυχία βρίσκεται στις απλές στιγμές.