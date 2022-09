Anne-Marie και Aitch συνεργάζονται στο «Psycho»

Ένα τραγούδι για όσους έχουν απατηθεί από τους «ψυχοπαθείς» συντρόφους τους.

Η pop star Anne-Marie και ο ραπέρ Aitch ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το καυστικό τραγούδι τους «Psycho».

Το music video για το «Psycho» (Warner Music), που σκηνοθέτησε ο Samuel Douek, ακολουθεί την Anne-Marie και την ομάδα της από εκδικητικές γυναίκες καθώς σαμποτάρουν τα ραντεβού τους με τον Aitch.

Η Anne-Marie εξηγεί σχετικά με το «Psycho»: «Αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από προσωπική εμπειρία. Ήμουν κάποτε σε μία κατάσταση όπου το αγόρι με το οποίο έβγαινα με έκανε να υποπτεύομαι ότι με απατούσε, κάτι που έκανε (εντελώς ηλίθιος)!»

«Δεν ήταν σωστό και τον ξεμπρόστιασα. Αυτό το τραγούδι είναι για όλους εκεί έξω που έχουν βρεθεί στην ίδια κατάσταση», συμπληρώνει.

Το «Psycho» διαδέχεται τη συνεργασία της Anne-Marie με τους NEIKED και τη Latto στο «I Just Called» που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος.

Πέρυσι, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, «Therapy», το οποίο περιλάμβανε τις επιτυχημένες συνεργασίες όπως το «Our Song» με τον Niall Horan, το «Kiss My (Uh Oh)» με τις Little Mix, το «Don’t Play» με τον KSI και τον Digital Farm Animals και το «Way Too Long» με τον Nathan Dawe και τον MoStack.

Η Anne-Marie έχει γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες pop star του πλανήτη από το ντεμπούτο της το 2016. Έχει πάνω από 6,6 δισεκατομμύρια streams, ένα πλατινένιο άλμπουμ ντεμπούτο, πέντε Top 10 singles στο Ηνωμένο Βασίλειο και δύο επιτυχίες στο Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ.

Ο Aitch έχει εξελιχθεί από underground ράπερ σε όνομα που κυριαρχεί στα charts. Έχει καταγράψει πλατινένιες πωλήσεις και έχει προταθεί για BRIT Award μέσα σε μόλις τρία χρόνια και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός νέου κύματος ταλέντων από το Μάντσεστερ.

Σε κάθε κυκλοφορία του συνυφαίνει τους ενδοσκοπικούς στίχους τους με το χιούμορ και την αυτοπεποίθησή του. Τον Αύγουστο κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «Close To Home», το οποίο έφτασε στο Νο. 2 των βρετανικών charts και περιλαμβάνει μία συνεργασία με τον Ed Sheeran σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «My G».