Anitta: Τέλος στη συνεργασία της με τη Warner Music

Η Anitta είχε δηλώσει ότι θα «έβγαζε σε πλειστηριασμό τα όργανά της» για να μπορέσει να λύσει το συμβόλαιό της με τη Warner Music.

Η Anitta και η Warner Music Group ολοκλήρωσαν έπειτα από μία δεκαετία τη συνεργασία τους, όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές σε κοινή δήλωση που δημοσίευσε η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μετά από έντεκα χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας, συμφωνήσαμε να τραβήξουμε χωριστούς δρόμους. Η Anitta θα ήθελε να ευχαριστήσει την ομάδα της Warner Music για όλη την υποστήριξή της. Και η ομάδα της Warner εύχεται στην Anitta τα καλύτερα για το μέλλον», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η Anitta υπέγραψε συμβόλαιο με τη Warner Music στις ΗΠΑ το 2020, αφού προηγουμένως συνεργαζόταν με τη Warner Music Βραζιλίας από το 2013.

Στο πλαίσιο του διεθνούς συμβολαίου της με την εταιρεία, η Anitta κυκλοφόρησε το 2022 το άλμπουμ «Versions Of Me», το οποίο είχε ως εκτελεστικό παραγωγό τον Ryan Tedder των OneRepublic.

Το τρίγλωσσο άλμπουμ περιείχε τραγούδια κυρίως στην αγγλική γλώσσα και ορισμένα τραγούδια στα ισπανικά και ένα στα πορτογαλικά.

Το «Versions Of Me» περιλάμβανε τη διεθνή επιτυχία «Envolver», με την οποία η Anitta έγινε η πρώτη Βραζιλιάνα καλλιτέχνιδα που ανέβηκε στο Νο. 1 του Billboard Global Excl. U.S. Chart και στο No. 1 του παγκόσμιου chart του Spotify.

Παράλληλα, το music video για το «Envolver» που σκηνοθέτησε η ίδια η η Anitta, κατέκτησε την πρώτη θέση στο Global Top Music Videos Chart του YouTube και αυτή τη στιγμή διαθέτει περισσότερες από 500 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα.

Τον Μάρτιο, η Anitta έγραψε στο Twitter ότι θα «έβγαζε σε πλειστηριασμό τα όργανά της» προκειμένου να μπορέσει να λύσει το συμβόλαιό της με τη Warner Music.

«Αν υπήρχε ρήτρα για να πληρώσω, θα είχα ήδη βγάλει σε πλειστηριασμό τα όργανά μου, όσο ακριβή κι αν ήταν για να φύγω. Αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν είσαι νέος και δεν ξέρεις ακόμα πολλά, πρέπει να προσέχεις πολύ τα πράγματα που υπογράφεις. Αν δεν το κάνεις, μπορεί να περάσεις μια ζωή πληρώνοντας το λάθος σου», πρόσθεσε.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Anitta εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη σχέση της με τη Warner Music Group.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, η εταιρεία αρνήθηκε να γυρίσει ένα μουσικό βίντεο για ένα τραγούδι της όταν διαπίστωσε ότι οι επιδόσεις του single στις υπηρεσίες streaming ήταν κατώτερες των προσδοκιών.

«Επενδύουν μόνο αφού δουν αποτελέσματα στο διαδίκτυο», υποστήριξε η Anitta κατά τη διάρκεια μίας ζωντανής μετάδοσης που είχε κάνει στο Instagram τον Μάιο 2022.

«Δυστυχώς, υπάρχουν πράγματα που δεν μου δεν τα παρέχουν, γι’ αυτό δεν αγοράζω τα αυτοκίνητα των εκατομμυριούχων, γιατί όταν θέλω να κάνω κάτι, το πληρώνω», είπε.

Επίσης, στο ίδιο livestream, η Anitta ισχυρίστηκε ότι η Warner επένδυε στη δουλειά της μόνο όταν ένα τραγούδι της γινόταν viral στο TikTok: «Η εταιρεία είναι πολύ προσκολλημένη στο TikTok, σε ό,τι γίνεται viral, και αν δεν κάνουν επιτυχία αμέσως, λένε “αργότερα”», σχολίασε.