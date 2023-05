Η Anitta θα τραγουδήσει στον τελικό του UEFA Champions League 2023  στην Κωνσταντινούπολη

Η Anitta θα φέρει βραζιλιάνικο άρωμα στον τελικό του UEFA Champions League 2023 στην Κωνσταντινούπολη.

Η Βραζιλιάνα pop star Anitta θα εμφανιστεί στον τελικό του UEFA Champions League 2023 στις 10 Ιουνίου, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Burna Boy, για να προσφέρει ένα ανεπανάληπτο ψυχαγωγικό θέαμα στο μεγαλύτερο ετήσιο αθλητικό γεγονός στον κόσμο.

Μετά από μία εκπληκτική χρονιά που περιελάμβανε την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ της «Versions Of Me» και την υποψηφιότητά της για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, η Anitta θα μεταφέρει τις φημισμένες εκρηκτικές pop εμφανίσεις της στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης.

Την εμφάνιση της Anitta θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια οπαδοί που θα συντονιστούν στους τηλεοπτικούς δέκτες τους σε όλο τον κόσμο, λίγες στιγμές πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού της κορυφαίας διασυλλογικής οργάνωσης.

Για να αυξήσει ακόμη περισσότερο την προσμονή για το πολυαναμενόμενο show, η Pepsi MAX κυκλοφόρησε μία ταινία μικρού μήκους με τίτλο «The Prep», η οποία ενώνει την Anitta και τον Burna Boy στο κλασικό ύφος της Pepsi MAX.

Στην ταινία, ακούμε το «It’s Plenty» του Burna Boy και το «Envolver» της Anitta, καθώς ο κάθε καλλιτέχνης προετοιμάζεται για μία επική παράσταση στο Kick Off Show σε διαφορετικά ποδοσφαιρικά αποδυτήρια.

Στη συνέχεια, η Anitta και ο Burna Boy εμφανίζονται στην εμβληματική φυσούνα του UEFA Champions League και μπαίνουν δίπλα – δίπλα σε ένα sold-out γήπεδο μέσα σε μία ανατριχιαστική ατμόσφαιρα.

Η Anitta σχολίασε: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους κυκλοφόρησαν τα νέα! Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συμμετάσχω στο UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi και ανυπομονώ να εμφανιστώ μαζί με τον Burna Boy».

«Θα δώσουμε ένα ανεπανάληπτο show στους οπαδούς στο γήπεδο και σε όλο τον κόσμο, οπότε φροντίστε να συντονιστείτε στις 10 Ιουνίου – δεν θα θέλετε να το χάσετε!», συνέχισε.

Για πρώτη φορά, η Pepsi MAX δίνει επίσης στους οπαδούς την ευκαιρία της ζωής τους να γίνουν μέρος του εντυπωσιακού show μέσω του challenge #PepsiKickOffShow, το οποίο ξεκίνησε τον Μάρτιο και ενθάρρυνε τους οπαδούς να δείξουν τις καλύτερες ποδοσφαιρικές δεξιότητές τους και τις καλύτερες χορευτικές κινήσεις τους. Δείτε το βίντεο εδώ.

Ο Gustavo Reyna, Ανώτερος Διευθυντής Παγκόσμιου Μάρκετινγκ της Pepsi, είπε: «Κάθε χρόνο, είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα και πιο συναρπαστικά ονόματα της μουσικής για να προσφέρουμε πρώτης τάξεως στιγμές ψυχαγωγίας στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο».

«Στο φετινό UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi θα συμπρωταγωνιστήσουν οι παγκόσμιοι σούπερ σταρ Anitta και Burna Boy – δύο καλλιτέχνες που πρεσβεύουν τη φιλοσοφία μας “Thirsty For More”, η οποία γιορτάζει τη δίψα των ανθρώπων για ζωή – και είμαστε ενθουσιασμένοι που οι οπαδοί θα συμμετάσχουν έμπρακτα σε αυτό το ανεπανάληπτο show μέσω του challenge #PepsiKickOffShow. Θα είναι ένα πραγματικά φανταστικό θέαμα!», πρόσθεσε.

Ο διευθυντής μάρκετινγκ της UEFA Guy-Laurent Epstein σχολίασε: «Το θέαμα της φετινής σεζόν υπόσχεται να είναι αξέχαστο, με μια συναρπαστική σειρά καλλιτεχνών που θα ανέβουν στη σκηνή πριν από τον τελικό του UEFA Champions League στην Κωνσταντινούπολη».

«Είμαστε υπερήφανοι για τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την Pepsi MAX, η οποία μας επιτρέπει να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες συγκινήσεις στους φιλάθλους και ανυπομονούμε να μοιραστούμε με όλους το φετινό UEFA Champions League Kick Off Show by Pepsi», συμπλήρωσε.

Αυτή είναι η έβδομη χρονιά που η Pepsi MAX και η UEFA γιορτάζουν τον τελικό του Champions League με ένα επικό μουσικό show που φιλοξενεί τους πιο συναρπαστικούς καλλιτέχνες στον κόσμο και ενώνει τους οπαδούς του ποδοσφαίρου και της μουσικής μέσα από ένα ανεπανάληπτο ψυχαγωγικό θέαμα.

Το Kick Off Show by Pepsi θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού του UEFA Champions League μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Ίντερ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης το Σάββατο 10 Ιουνίου.