Η Anitta έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος σόλο καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο «Coachella»

Η Anitta μετέφερε τις φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο στη σκηνή του «Coachella».

Η Anitta έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος σόλο καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο φημισμένο μουσικό φεστιβάλ «Coachella».

«Γεια σου, κόσμε, καλώς ήρθατε στη Βραζιλία. Αυτή είναι η χώρα μου», έγραψε η Anitta στο Instagram μετά το σόου που έδωσε στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας του «Coachella» την Παρασκευή 15 Απριλίου (Σάββατο 16/04 σε ώρα Ελλάδας) «Απλά θέλω να πω πολλά πολλά πολλά ευχαριστώ».

Η Anitta ξεκίνησε την εμφάνισή της ανεβαίνοντας με μια μοτοσικλέτα για να συναντήσει στη σκηνή τον πρώτο ξεχωριστό καλεσμένο της, τον Snoop Dogg.

Οι δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι στενοί φίλοι από τότε που κυκλοφόρησαν το τραγούδι τους «Onda Diferente» το 2019, τραγούδησαν μαζί την επιτυχία τους για την έναρξη του σόου. Κάποια στιγμή, η Anitta ενθάρρυνε μάλιστα τον Snoop Dogg να δοκιμάσει να κάνει twerking μαζί της – το επιχείρησε, αλλά δεν κράτησε πολύ.

«Σε αγαπώ τόσο πολύ Snoop Dogg έχω τόσο μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για εσένα. Δεν υπάρχουν λόγια που θα μπορούσαν να το εξηγήσουν. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων», ανέφερε η Anitta στο Instagram μετά την εμφάνισή της.

Η Anitta εξέπεμπε βραζιλιάνικη ενέργεια και κουλτούρα καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «Coachella», από το φόντο μέχρι τις πολλές αλλαγές στο ντύσιμό της. Για το πρώτο της look, επέλεξε ένα πράσινο, κίτρινο και μπλε σετ δύο κομματιών με κίτρινες μπότες και γυαλιά ηλίου – στα χρώματα της σημαίας της Βραζιλίας.

Στο φόντο, η Anitta είχε ένα σκηνικό που αναπαριστούσε πρόσοψη των σπιτιών στις βραζιλιάνικες φτωχογειτονιές, τις γνωστές φαβέλες. Σύμφωνα με ανάρτηση της 29χρονος τραγουδίστριας, ο Joe Rohde και ο Kley Tarcitano από την ομάδα της ήταν εκείνοι που έκαναν δυνατή τη δημιουργία της «φαβέλας στη σκηνή».

Από τα χαλαρά καλώδια μέχρι τα σχοινιά με τα ρούχα, το σκηνικό είχε ως στόχο να κάνει το κοινό να νιώσει ότι βρίσκεται σε μια φαβέλα.

Αργότερα, η Anitta τραγούδησε την επιτυχία της «Faking Love» με μια σύντομη εμφάνιση της Saweetie, με την οποία συνεργάστηκε στο συγκεκριμένο τραγούδι.

Η Anitta ευχαρίστησε στη συνέχεια μέσω των social media τη Saweetiee για την guest εμφάνιση: «Είσαι τόσο ξεχωριστή, καταπληκτική, άψογη, τα πάντα, σε αγαπώ και χαίρομαι τόσο πολύ που ήρθες να τραγουδήσεις μαζί μου», έγραψε.

Στη συνέχεια, καθώς η Anitta άλλαζε στο δεύτερο look της, μία πολύχρωμη ολόσωμη φόρμα με μοτίβο ζέβρας), οι χορεύτριές της χόρευαν συγχρονισμένα να χορεύουν το «Rhythm of the Night» και έστειλαν ένα πολιτικό μήνυμα φωνάζοντας στα βραζιλιάνικα «Fora Bolsonaro» (Έξω ο Μπολσονάρου) κατά του προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Αφού επέστρεψε στη σκηνή, η Anitta τραγούδησε την παγκόσμια επιτυχία της «Envolver», αρχικά μόνη της, και στη συνέχεια μαζί με μία χορεύτρια σε μία καυτή χορογραφία.

Η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της μαζί με τον Diplo, για τον οποίο σημείωσε ότι θα είναι «οικογένειά της για πάντα».

«Ευχαριστώ “Coachella” που αντιμετωπίζεις εμένα και την ομάδα μου και όλους τους καλλιτέχνες εξίσου με τόσο πολύ σεβασμό και υποστήριξη, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή πόσο μεγάλοι είναι. Τίποτα από όσα λέω εδώ δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς αυτό που συνέβη σε τόσες πολλές ζωές χθες σε τόσες πολλές διαφορετικές πτυχές», έγραψε η Anitta στο Instagram.

Η Anitta εμφανίστηκε στο «Coachella» λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Versions of Me», το οποίο περιλαμβάνει το «Envolver», το «Faking Love» με την Saweetie και περισσότερες συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Khalid, Myke Towers, Ty Dolla $ign και ο εκλιπών Βραζιλιάνος DJ Mr. Catra.

Ένας ακόμη καλλιτέχνης από τη Βραζιλία ανέβηκε στη σκηνή του «Coachella» τη δεύτερη ημέρα της φετινής διοργάνωσης, το Σάββατο 16 Απριλίου. Η Pabllo Vittar έγινε ο δεύτερος σόλο καλλιτέχνης από τη Βραζιλία που εμφανίστηκε στο φεστιβάλ, θα γίνει η πρώτη drag queen που παρουσίασε τη δική της μουσική επί σκηνής.