Anitta και Missy Elliott συνεργάζονται στο «Lobby»

Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στην deluxe έκδοση του άλμπουμ «Versions Of Me» της Anitta.

Συνεχίζοντας μία εντυπωσιακή χρονιά, η Anitta κυκλοφορεί ένα σέξι νέο single με τίτλο «Lobby» σε συνεργασία με τη Missy Elliott.

Το τραγούδι προαναγγέλλει την άφιξη της Deluxe Edition του νέου άλμπουμ της «Versions Of Me», που έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές, στις 25 Αυγούστου.

Η Anitta έδωσε μία πρόγευση από το «Lobby» με ένα βίντεο στο TikTok, αυξάνοντας την προσμονή των θαυμαστών της σε όλο τον κόσμο.

Το «Lobby», σε παραγωγή του Ryan Tedder, είναι μία αγγλόφωνη ένωση funk και disco με έναν dancefloor-ready disco ρυθμό και μία καταιγιστική μπασογραμμή.

«Kiss me from the roof to the lobby», τραγουδά η Anitta στο ρεφρέν.

Εν τω μεταξύ, η θρυλική Missy Elliott εμφανίζεται με ένα κλασικό κουπλέ που χαρακτηρίζεται από τους διφορούμενους στίχους της και το αμίμητο flow της.

Η Anitta προκάλεσε ενθουσιασμό με μία προηγούμενη ανάρτηση στο Instagram στην οποία εμφανίστηκε μαζί με τη Missy Elliott και παραδέχτηκε: «Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή».

«Ήθελα τη Missy σε ένα τραγούδι, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα ήταν εφικτό», δήλωσε η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Apple Music.

«Εννοώ, δεν ξέρω… απλά είπε ναι! Άκουσε το τραγούδι και είπε ναι. Έψαξε όλες τις άλλες δουλειές μου και τη μουσική μου και τα τραγούδια μου. Απλά είπε ναι και δεν μπορούσα να το πιστέψω! Όταν πήρα το κουπλέ της και το άκουσα έλεγα: “Ω Θεέ μου!”», συνέχισε.

«Πετάχτηκα από το κρεβάτι και έλεγα: “Ω Θεέ μου”. Και μετά όταν ήρθε να γυρίσει το μουσικό βίντεο, έκλαιγα όταν έφτασε εκεί. Έκλαιγα, έλεγα: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό”», πρόσθεσε.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Anitta προλόγισε την deluxe edition του άλμπουμ της «Versions Of Me» με το καυτό και σαγηνευτικό μουσικό βίντεο για το «Gata». Εκτός από το γεγονός ότι έγινε trend στο YouTube, το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 4,5 εκατομμύρια προβολές.

Την προηγούμενη εβδομάδα ακολούθησε η φλογερή συνεργασία της Anitta με τον Maluma στο νέο τραγούδι «El Que Espera», που διαθέτει ήδη πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία της Deluxe Edition του άλμπουμ της «Versions Of Me», η Anitta θα εμφανιστεί στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2022 την Κυριακή 28 Αυγούστου, όπου αναμένεται να τραγουδήσει την επιτυχία της «Envolver».