Η Anitta φέρνει το βραζιλιάνικο funk στα πλήθη με το νέο single «Funk Rave»

Η Anitta ανανεώνει το βραζιλιάνικο funk bounce.

Η Βραζιλιάνα pop star Anitta εγκαινιάζει ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην καριέρα της και αποκαλύπτει το νέο single της «Funk Rave».

Πρόκειται για την πρώτη κυκλοφορία της Anitta στο πλαίσιο του πρόσφατου συμβολαίου που υπέγραψε με τη Republic Records σε συνεργασία με την Universal Music Latin Entertainment.

«Όλη η μουσική που δημιουργώ τον τελευταίο χρόνο είναι μουσική για την οποία είμαι πολύ υπερήφανη», δηλώνει η Anitta.

«Είναι ταυτόχρονα απίστευτα βραζιλιάνικη και σκόπιμα διεθνής – φρόντισα να έχει τον ήχο μου σε κάθε ίνα της μουσικής. Η βραζιλιάνικη funk είναι οι ρίζες μου. Με αυτό γεννήθηκα και με αυτό μεγάλωσα. Είναι το σπίτι μου», εξηγεί.

«Δημιούργησα αυτή τη νέα μουσική με την πρόθεση να δείξω σε όλους αυτές τις ρίζες, αυτό που είναι πιο σημαντικό για εμένα, και αυτό ακριβώς κάνει η αρχή με το “Funk Rave”», τονίζει.

Η Anitta επιστρέφει στις ρίζες της με το «Funk Rave» και συνδέεται στενά μαζί τους.

Αυτή τη φορά, χρησιμοποιεί ένα βραζιλιάνικο funk bounce και του δίνει μία νέα πνοή για τις νέες γενιές. Από το ξεκίνημα, λέει: «Look at what you can’t have, boss bitch», πριν μας χαρίσει ένα up-tempo ρεφρέν έτοιμο για χορό.

Η Anitta αρχικά είχε προαναγγείλει το «Funk Rave» νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν παρουσίασε το single ζωντανά κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του τελικού του UEFA Champions League στην Κωνσταντινούπολη.

Η εμφάνισή της προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της, οι οποίοι περίμεναν με αγωνία την επίσημη κυκλοφορία του «Funk Rave» – ένα τραγούδι που εξελίσσεται σε παγκόσμιο anthem.

Η Anitta ήταν υποψήφια φέτος για τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα Βραβεία Grammy, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μία χρονιά που έγραψε ιστορία.

Κατά τη διάρκεια του 2022, η Anitta κατέκτησε το ρεκόρ Guinness για τον πρώτο σόλο Λατινοαμερικανό καλλιτέχνη που ανέβηκε στο Νο. 1 του Spotify παγκοσμίως και κέρδισε το βραβείο για το Best Latin τόσο στα MTV Video Music Awards όσο και στα MTV EMA και στα American Music Awards.

Εν τω μεταξύ, το πολύγλωσσο άλμπουμ «Versions Of Me» της Anitta, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2022, έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα δισεκατομμύρια streams.