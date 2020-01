O ανερχόμενος star Conan Gray κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ του

Ο Conan Gray είναι ο «νέος πρίγκιπας της pop».

Ο 21χρονος pop τραγουδιστής – δημιουργός Conan Gray αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες για την κυκλοφορία του debut album του με τίτλο «Kid Krow».

Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο από τη Republic Records / Universal Music σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα από τις 20 Μαρτίου.

Το έδαφος για το «Kid Krow» έχουν προετοιμάσει τα τραγούδια «Maniac» (51 εκατ. streams), «Comfort Crowd» (19 εκατ. streams) και «Checkmate» (22 εκατ. streams), ενώ μόλις κυκλοφόρησε το single «The Story» που θα συμπεριλαμβάνεται επίσης στο άλμπουμ.

Το «The Story» αποτελεί την πιο ανυπόκριτη και εξομολογητική δημιουργία του Gray μέχρι σήμερα. Με υπόκρουση μία ακουστική κιθάρα, ο νεαρός τραγουδιστής περιγράφει την τραγωδία των προαστίων, το bullying, τη σεξουαλική καταστολή και καταλήγει στην ονειρική απόδραση για μία καλύτερη ζωή.

«Δεν είναι το τέλος της ιστορίας», υπόσχεται με νόημα ο Conan Gray μέσα από τους στίχους του τραγουδιού.

«Αυτός ο δίσκος είναι μία σπουδή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Μιλάω πολύ για τους φίλους μου και για τους ανθρώπους που έχω συναντήσει περιοδεύοντας τον τελευταίο χρόνο», σχολιάζει.

«Δεν είμαι το πιο φοβερό πρόσωπο, όμως το άλμπουμ αντιπροσωπεύει εμένα που αποδέχομαι το γεγονός ότι είμαι παράξενος και δεν χρειάζεται να είμαι κανείς άλλος», συνεχίζει.

«Είναι επίσης μία ευκαιρία να ενθαρρύνω τους άλλους να αγκαλιάσουν αυτό που είναι και να μη μετανιώνουν», λέει ο Conan για το άλμπουμ «Kid Krow», του οποίου την παραγωγή φρόντισε ο στενός συνεργάτης του Daniel Nigro.

Ο Conan Gray κατάφερε να ξεφύγει από τη μικρή πόλη του Τέξας στην οποία μεγάλωσε δημιουργώντας το δικό του μουσικό κόσμο μέσα από το ίδιο του σπίτι. Αφετηρία του ήταν μία μπάντα και ένα φθηνό μικρόφωνο κολλημένο με ταινία σε μία λάμπα.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης έχει πραγματοποιήσει τρεις περιοδείες στη Βόρεια Αμερική και μία στην Ευρώπη, έχει εμφανιστεί στο φεστιβάλ Lollapalooza, αλλά και στο πλευρό των Panic! At The Disco.

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Kid Krow» o Conan Gray θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του φημισμένου φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια.

Το tracklist του «Kid Krow»

1. Comfort Crowd

2. Wish You Were Sober

3. Maniac

4. (Online-Love)

5. Checkmate

6. The Cut That Always Bleeds

7. Fight or Flight

8. Affluenza

9. (Can We Be Friends?)

10. Heather

11. Little League

12. The Story