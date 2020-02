Μουσικά θέματα του Nicola Piovani από το θέατρο και τον κινηματογράφο, ντυμένα με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη χροιά του Θοδωρή Βουτσικάκη.

Ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι στην «Όμορφη Ζωή» μας χαρίζουν ο Nicola Piovani, η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Θοδωρής Βουτσικάκης με το ομότιτλο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε.

H «Όμορφη Ζωή» περιλαμβάνει εννέα μουσικά θέματα του Nicola Piovani από το θέατρο και τον κινηματογράφο, ντυμένα με τους εμπνευσμένους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη μαγική χροιά του Θοδωρή Βουτσικάκη.

Μεταξύ των μουσικών θεμάτων του άλμπουμ βρίσκονται αγαπημένες μελωδίες του κορυφαίου Ιταλού συνθέτη και ορισμένα κρυμμένα διαμάντια που ερμηνεύονται για πρώτη φορά.

Τις ενορχηστρώσεις επιμελήθηκε ο εξαιρετικός αρχιμουσικός Αντώνης Σουσάμογλου.

Η ιδιαίτερη συνεργασία του κορυφαίου Ιταλού συνθέτη με την αγαπημένη Ελληνίδα στιχουργό και τον ξεχωριστό νεαρό ερμηνευτή κέντρισε το ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας στιγμή, πριν από λίγους μήνες, οπότε και κυκλοφόρησε το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ.

Μάλιστα, η «Όμορφη Ζωή» παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο κοινό live στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης ερμήνευσε τα τραγούδια με τη σπουδαία σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και το πιο θερμό χειροκρότημα.

Το άλμπουμ «Όμορφη Ζωή» κυκλοφορεί από την Panik Oxygen στα φυσικά σημεία πώλησης δίσκων καθώς και σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.

Το tracklist του «Όμορφη Ζωή»

1. Όμορφη Ζωή (La Vita e Bella)

2. Πετά Στα Όνειρα Σου (E Lalabai)

3. Buongiorno Principessa

4. Άστρο Του Παράδεισου (Na Serenata a Ponte)

5. Η Κρήνη Των Ευχών (Quartieri Latini)

6. Η Αφορμή (Nowhere)

7. Πόσο… (Quanto t’ho Amato)

8. Αγάπη Της Καρδιάς Μου (Romanza di Liola)

9. Να ‘Μαι Κοντά Σου (Near You)