Η Ane Brun special guest των Madrugada στο Καλλιμάρμαρο

Οι Madrugada θα συνοδεύονται στη μεγάλη συναυλία τους στο Παναθηναϊκό Στάδιο από την Ane Brun.

Το βράδυ τoυ Σαββάτου 24 Σεπτεμβρίου οι Madrugada θα καλωσορίσουν στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου την Ane Brun.

Η Νορβηγίδα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Ane Brun είναι μία ιδιαίτερη μουσική περίπτωση! Θα μπορούσαμε να πούμε, η πιο χαρακτηριστική γυναικεία φωνή της Σκανδιναβίας, με την καριέρα της να μετρά μέχρι τώρα δώδεκα άλμπουμ από το ντεμπούτο της, το 2003, με το «Spending Time with Morgan».

Με τους Madrugada έχουν συνεργαστεί πολλές φορές με αποκορύφωμα τη συνεργασία τους στο ντουέτο «Lift Me» με τον Sivert Høyem.

Στην Ελλάδα αγαπήθηκε και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο και στα charts με το «To Let Myself Go» με τον The Avener, το «Big In Japan» και «Koop Island Blues».

Οι Madrugada μιλούν με θερμότητα για την Ane Brun:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την αγαπημένη μας φίλη Ane Brun, σαν special guest στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα. Η Ane είναι μια από τους Νορβηγούς καλλιτέχνες που θαυμάζουμε περισσότερο. Είμαστε περήφανοι που έχουμε μια μικρή, κοινή ιστορία μαζί της μέσα από το ντουέτο “Lift Me”, το οποίο ηχογραφήσαμε μαζί το 2005.

Όλα αυτά τα χρόνια μας έχει συντροφεύσει επί σκηνής πολλές φορές, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη μας φορά εκτός Νορβηγίας. Είμαστε σίγουροι ότι η εμφάνισή της θα κάνει την συναυλία ακόμα πιο αξέχαστη και ότι το ελληνικό κοινό μας θα την καλωσορίσει θερμά!»

Η Ane Brune δηλώνει με θέρμη για τη συμμετοχή της στη μεγάλη συναυλία των Madrugada:

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα συναντήσω τους καλούς μου φίλους Madrugada στη σκηνή στην Αθήνα στις 24 Σεπτεμβρίου! Ανυπομονώ να ζήσω μια μαγική βραδιά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, μαζί με χιλιάδες αφοσιωμένους θαυμαστές των Madrugada!».

Η Ane Brune (πραγματικό όνομα Αν Μπρούνφολ) γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόλντε της Νορβηγίας, από μια μουσική οικογένεια. Ζει στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από το 2001.

Έχει κερδίσει τρία Νορβηγικά και δύο Σουηδικά Grammis, ενώ τα άλμπουμ της βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των μουσικών cgarts. Στη Σκανδιναβία μάλιστα γίνονται πλατινένια. Η ίδια έχει περιοδεύσει ανά τον κόσμο πολλές φορές αποκτώντας διεθνή αναγνώριση.

Το 2015, η Ane Brun κυκλοφόρησε το έβδομο άλμπουμ της, με τον τίτλο «When I’m Free». Ακολούθησε το 2017 το «Leave Me Breathless», μια ανθολογία διασκευών τραγουδιών πολύ διαφορετικών μεταξύ τους καλλιτεχνών όπως οι Foreigner, η Mariah Carey και οι Radiohead.

Το 2020, κυκλοφόρησε δυο άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό διαδοχικά το ένα κοντά στο άλλο, πρώτα το «After the Great Storm» και στη συνέχεια το «How Beauty Holds the Hand» of Sorrow. Και τα δυο ήταν υποψήφια για το βραβείο ευρωπαϊκού ανεξάρτητου άλμπουμ της χρονιάς IMPALA (Independent Music Publishers and Labels Association).

Η Ane Brun είναι διάσημη όχι μόνο για τις ερμηνείες της αλλά και για τη δουλειά της με σημαντικούς καλλιτέχνες. Το 2010, συνόδευσε τον Peter Gabriel στην περιοδεία του «New Blood» ως support act αφού προηγουμένως είχε τραγουδήσει στο ομώνυμο άλμπουμ του το μέρος της Kate Bush στο τραγούδι «Don’t’ Give Up».

Συμμετείχε επίσης στο «Dr. Kucho! & Το Can’t Stop Playing (Makes Me High)» του Gregor Salto, το οποίο ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών charts το 2015, ενώ διευθύνει τη δική της δισκογραφική, την Balloon Ranger Recordings.

Και ας μην ξεχνάμε ότι μαζί με τους Madrugada στη σκηνή του Καλλιμάρμαρου θα ανέβει και ένα «δικό μας» κορίτσι, η 25χρονη Ελληνονορβηγή τραγουδίστρια Αμάντα Γεωργιάδη (Amanda Tenfjord).

Η ήρεμη δύναμη των Madrugada, η μουσική τους, δυνατή και ευάλωτη ταυτόχρονα, θα πλημμυρίσει το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας.

Αυτή τη φορά, δε θα είναι μόνοι. Δύο υπέροχες γυναίκες, δύο από τις πιο ωραίες και μελωδικές νέες φωνές της pop σήμερα θα τους συνοδεύσουν ζωντανά στη σκηνή. Η Σκανδιναβία στα καλύτερά της.

