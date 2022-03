Ανδρομάχη – «Ela» / Κύπρος – Eurovision 2022 (στίχοι – lyrics)

- Διαφήμιση -

Οι στίχοι του τραγουδιού «Ela» της Ανδρομάχης – Η συμμετοχή της Κύπρου στην Eurovision 2022

Melodies ringing through my head when you lay eyes on me

The rush is from my perfect view, so heavenly

Come and charge me up like electricity

My remedy

All in my, in my head

All in my, lose the tricks

Take my pain away

Ela ela, ela ela

Στην αγκαλιά μου, ζήσε μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρά μου, βαλέ φτερά και πέτα

You can be my only one

Na-na-na-na-ni-a-na

Oh-ooh, oh-ooh-ooh

Ela, ela, ela

Oh-ooh, oh-ooh-ooh

Ela, ela, ela

Chemistry

Moving to the beat in perfect harmony

I’ll show you what’s it’s like beyond your fantasy

My remedy

All in my, in my head

All in my, lose the tricks

Take my pain away

Ela ela, ela ela

Στην αγκαλιά μου, ζήσε μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρά μου, βαλέ φτερά και πέτα

You could be my only one

Na-na-na-na-ni-a-na

Oh-ooh, oh-ooh-ooh

Ela, ela, ela

Oh-ooh, oh-ooh-ooh

Ela, ela, ela

Αμάν

Take my pain away

Ela ela, ela ela

Στην αγκαλιά μου, ζήσε μια μέρα

Στην αγκαλιά μου, πάμε μαζί πιο πέρα

Στα όνειρά μου, βαλέ φτερά και πέτα

You can be my only one

Na-na-na-na-ni-a-na

Ela, ela, ela

Ela, ela, ela