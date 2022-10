Ο Andrea, ο Matteo και η Virginia Bocelli παρουσιάζουν το πρώτο τους κοινό άλμπουμ «A Family Christmas»

Ο Andrea Bocelli ερμηνεύει αγαπημένα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τα παιδιά του.

Αυτές τις γιορτές, ο διεθνούς φήμης τενόρος Andrea Bocelli, ο 25χρονος γιος του Matteo Bocelli και η 10χρονη κόρη του Virginia Bocelli παρουσιάζουν το πρώτο άλμπουμ τους, «A Family Christmas», το οποίο κυκλοφορεί από τις Decca / Capitol Records / Universal Music.

Το άλμπουμ αναδεικνύει το μουσικό ταλέντο τριών διαφορετικών γενεών τους σε μία σειρά από αγαπημένα εορταστικά τραγούδια. «Προσφέρουμε το μικρό, ζεστό και ειλικρινές δώρο μας σε όποιον επιθυμεί να απολαύσει το soundtrack των Χριστουγέννων στο σπίτι των Bocelli», λέει η οικογένεια.

Παραγωγός του άλμπουμ είναι ο συνθέτης και υποψήφιος για Grammy και Όσκαρ Stephan Moccio (Celine Dion, The Weeknd, Miley Cyrus, Barbra Streisand), ο οποίος έχει επίσης συμβάλει στις νέες ενορχηστρώσεις και έχει συνυπογράψει το «The Greatest Gift» μαζί με τους Amy Wadge, Jonas Myrin και Andrea Bocelli.

Το «A Family Christmas» αποτυπώνει το εορταστικό πνεύμα της οικογένειας Bocelli σε απόλυτη έκταση, με νέες διασκευές από παραδοσιακά κάλαντα διασκευασμένα και για τις τρεις φωνές του, όπως τα «Away in a Manger» και «Joy To The World», καθώς και δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο, όπως το «Feliz Navidad» και το «Il Giorno Piu Speciale», ένα άλλο ολοκαίνουργιο κομμάτι που έγραψαν οι Federica Abbate, Cheope, Katoo και Andrea Bocelli.

Οι φωνές τους αλληλοσυμπληρώνονται στο τραγούδι «Do You Hear What I Hear?», το οποίο ανοίγει με συναρπαστικό τρόπο το άλμπουμ.

Κάθε ένας από τους τρεις καλλιτέχνες της οικογένειας Bocelli έχει την ευκαιρία να λάμψει στο «A Family Christmas» με σόλο τραγούδια, ντουέτα και τρίο.

Για τη 10χρονη Virginia Bocelli, αυτή είναι η πρώτη εμφάνισή της σε ένα άλμπουμ.

Προηγουμένως είχε συνοδεύσει τον πατέρα της σε μία συγκλονιστική ερμηνεία του «Hallelujah» κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά επιτυχημένης συναυλίας «Believe in Christmas» του 2020, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Teatro Regio di Pama στην Πάρμα της Ιταλίας.

Η Virginia Bocelli προσφέρει την τρυφερή εισαγωγή στο «Away in a Manger» και το «Over The Rainbow», καθώς και τη σόλο ερμηνεία της στο «When Christmas Comes to Town».

Εν τω μεταξύ, ο 24χρονος Matteo Bocelli απολαμβάνει την αρχή της δικής του επιτυχημένης σόλο δισκογραφικής καριέρας, μετά την έναρξη της συνεργασίας του με την Capitol Records το 2019.

Έγινε γνωστός το 2018 μετά το ντουέτο με τον πατέρα του στο τραγούδι «Fall On Me» από το best-seller άλμπουμ «Sì» του Andrea Bocelli, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των αμερικανικών και βρετανικών charts. Το συγκινητικό βίντεο για το τραγούδι, το οποίο περιλαμβάνει εικόνες του πατέρα και του γιου στο πέρασμα των ετών, έχει πλέον ξεπεράσει τις 100 εκατομμύρια προβολές.

Ο Matteo και ο Andrea Bocelli επανενώνονται στο «Have Yourself A Merry Little Christmas» και ο Matteo κάνει ντουέτο με τη Virginia στο «Happy Xmas (War Is Over)», πριν αναλάβει σόλο ρόλο στο «I’ll Be Home For Christmas», με το οποίο κλείνει το άλμπουμ «A Family Christmas».

Για τον Andrea Bocelli, τον πιο διάσημο κλασικό τραγουδιστή στη σύγχρονη ιστορία, η ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Matteo και τη Virginia σε αυτό το άλμπουμ ήταν πηγή μεγάλης χαράς.

Ο ίδιος λέει: «Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να κάνεις μουσική με τα παιδιά σου- το θεωρώ προνόμιο».

Εκτός από την εμφάνισή του μαζί με τον γιο και την κόρη του σε πολλά από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ο Andrea Bocelli ερμηνεύει τα τραγούδια «The First Noël» και «Buon Natale».

Η συναισθηματική και άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή του Andrea Bocelli έχει κερδίσει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Τον Απρίλιο του 2020, σημείωσε ρεκόρ με τη συναισθηματικά φορτισμένη παράστασή του «Music for Hope» στον ιστορικό καθεδρικό ναό Duomo του Μιλάνου.

Η αξέχαστη πασχαλινή εμφάνισή του συγκαταλέγεται μεταξύ των μουσικών ζωντανών μεταδόσεων όλων των εποχών με τους περισσότερους θεατές και ήταν η ζωντανή μετάδοση κλασικής μουσικής στην ιστορία του YouTube με τους περισσότερους ταυτόχρονους θεατές.

Ο Matteo προσθέτει για το νέο άλμπουμ τους «A Family Christmas»: «Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό να τραγουδάμε αυτά τα τραγούδια μαζί, να νιώθω τη ζεστασιά των γιορτών με την οικογένειά μου. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων – να δημιουργούμε μαζί αναμνήσεις που θα κρατήσουμε για πάντα. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να σκέφτεσαι ότι οι άνθρωποι θα έχουν ένα αντίτυπο του άλμπουμ μας τυλιγμένο κάτω από το δέντρο».

Το «A Family Christmas» είναι το επόμενο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του Andrea Bocelli μετά το επιτυχημένο «My Christmas» του 2009.

Το εμβληματικό άλμπουμ επανακυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου από την Decca Records σε μία ειδική λευκή και χρυσή έγχρωμη έκδοση διπλού LP βινυλίου και μία βελτιωμένη remastered ψηφιακή έκδοση με τίτλο «Fireside Edition». Η νέα έκδοση έχει γίνει remastered σε Dolby Atmos.

