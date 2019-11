Με νέο υλικό επανακυκλοφορεί ο δίσκος «Sì» του Andrea Bocelli.

Ο Andrea Bocelli κυκλοφορεί το άλμπουμ «Sì Forever: The Diamond Edition», μία επανέκδοση της τελευταίας δισκογραφικής δουλειάς του «Sì» που έχει σημειώσει πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου παγκοσμίως.

Η Diamond Edition του «Sì» κυκλοφορεί από τις Sugar/ Decca Records / Universal Music και περιέχει τραγούδια που ο Ιταλός τενόρος ηχογράφησε μαζί με τους καλύτερους και πιο συναρπαστικούς καλλιτέχνες της pop, όπως και με ορισμένους διάσημους φίλους του.

Εκτός από τις συνεργασίες με τους Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina, Josh Groban και με τον Matteo Bocelli (ο γιος του 61χρονου ερμηνευτή) που ακούσαμε στην αρχική έκδοση του δίσκου, η Diamond Edition περιέχει ένα ολοκαίνουργιο ντουέτο με την Ellie Goulding στο συναισθηματικό τραγούδι «Return To Love».

«Η Ellie είναι η τέλεια τραγουδίστρια για αυτό το τραγούδι. Έχει μία όμορφη φωνή που αγάπησα αμέσως», δήλωσε ο Andrea Bocelli.

Η Ellie Goulding εμφανίστηκε εξίσου ενθουσιασμένη για την κορυφαία αυτή συνύπαρξη.

«Ήταν τεράστια τιμή που ο θρυλικός Andrea Bocelli ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το τραγούδι. «Είχα πάντα συμπάθεια για την κλασική μουσική, ενώ δεν μπορώ να αντισταθώ στα ερωτικά τραγούδια. Ήταν διασκεδαστικό που τραγούδησα στα ιταλικά. Ήταν πραγματική ευχαρίστηση που ηχογράφησα το τραγούδι», σχολίασε.

Ακόμα μία συναρπαστική προσθήκη στην επανακυκλοφορία του «Sì» είναι ένα τραγούδι με την ηθοποιό Jennifer Garner, με την οποία ο Bocelli ερμηνεύει μαζί του το τραγούδι «Dormi Dormi Lullaby».

Το άλμπουμ «Sì Forever: The Diamond Edition» συμπληρώνουν τρία ολοκαίνουργια τραγούδια του Andrea Bocelli.

Πρόκειται για το «Alla Gioia» που ηχογραφήθηκε για να τιμήσει την επικείμενη συμπλήρωση 250 ετών από τη γέννηση του Μπετόβεν, μία διασκευή του «Ragazzo Mio» που βασίζεται στο παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι «Danny Boy», καθώς και μία νέα ηχογράφηση του «Il Mare Calmo Della Sera» με το οποίο ο Andrea Bocelli θριάμβευσε στο περίφημο Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1994.

Το tracklist του «Sì Forever: The Diamond Edition»

1. Alla Gioia (Ode To Joy)

2. Return To Love (feat. Ellie Goulding)

3. Un Rêve De Liberté

4. Ragazzo Mio (Danny Boy)

5. Il Mare Calmo Della Sera (25th Anniversary Version)

6. Dormi Dormi Lullaby (feat. Jennifer Garner)

7. Amo Soltanto Te (feat. Ed Sheeran)

8. If Only (feat. Dua Lipa)

9. Fall On Me (feat. Matteo Bocelli)

10. Un’Anima

11. Miele Impuro

12. Gloria The Gift Of Life

13. Vertigo With Raphael Gualazzi At The Piano

14. I Am Here

15. Ave Maria Pietas (feat. Aida Garifullina)