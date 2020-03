Αναβάλλονται τα iHeartRadio Music Awards 2020

Ανακοινώθηκε επισήμως η αναβολή των iHeartRadio Music Awards για το 2020.

Η τέλεση των μουσικών βραβείων της εταιρείας ψυχαγωγίας iHeartMedia ήταν αμφίβολη από την Πέμπτη 12 Μαρτίου, όταν η πολιτεία της Καλιφόρνιας αποφάσισε τον περιορισμό των συγκεντρώσεων άνω των 250 ατόμων, λαμβάνοντας έκτακτα μέτρα προστασίας του πληθυσμού από την πανδημία του κορονοϊού.

Τα iHeartRadio Music Awards 2020 επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Κυριακή 29 Μαρτίου στο The Shrine Auditorium του Λος Άντζελες, το οποίο – συμμορφούμενο με τα μέτρα – βάζει λουκέτο τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του μήνα.

«Όπως ίσως γνωρίζετε, το The Shrine στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι κλείνει επισήμως για εκδηλώσεις τουλάχιστον μέχρι τις 31 Μαρτίου, διάστημα που περιλαμβάνει και τα iHeartRadio Music Awards τα οποία ήταν προγραμματισμένο να μεταδοθούν από το FOX την Κυριακή 29 Μαρτίου», αναφέρεται σε δήλωση των διοργανωτών.

«Κύρια προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των καλεσμένων, τον υπαλλήλων, των καλλιτεχνών και των συνεργατών μας. Η iHeartMedia και το FOX σχεδιάζουν να προγραμματίσουν τα βραβεία την περίοδο που θα κριθεί κατάλληλη και θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες και σχετικές ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες», τονίζεται.

Important update: The 2020 iHeartRadio Music Awards has been postponed. pic.twitter.com/d6sbngQHjU

— iHeartRadio (@iHeartRadio) March 16, 2020