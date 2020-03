Αναβάλλεται και η Record Store Day 2020 εξαιτίας του κορονοϊού

Αναβάλλεται η διεξαγωγή της Record Store Day 2020, καθώς αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι ανησυχίες για την πανδημία του κορονοϊού.

Η παγκόσμια γιορτή των δισκοπωλείων ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί φέτος στις 18 Απριλίου.

«Η RSD αναγνωρίζει την ανάγκη να είμαστε καλοί πολίτες τόσο στις τοπικές όσο και στις παγκόσμιες κοινότητες, δίνοντας παράλληλα στα συμμετέχοντα καταστήματα σε όλο τον κόσμο την καλύτερη ευκαιρία να έχουν μία επικερδή και επιτυχημένη Record Store Day», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές του θεσμού.

«Η Record Store Day είναι παγκόσμια και γιορτάζει τη θέση ενός καταστήματος δίσκων μέσα στη κοινότητά του. Ως κόσμιοι πολίτες αυτών των κοινοτήτων θέλουμε όλοι να είναι ασφαλείς, υγιείς και να αισθάνονται άνετα ώστε να έρθουν στο πάρτι», τονίζεται σε δημοσίευση στους επίσημους λογαριασμούς της RSD στα κοινωνικά δίκτυα.

«Στις συζητήσεις μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων οι πληροφορίες έρχονταν και άλλαζαν καθημερινά και μετά κάθε ώρα, παράλληλα με τη ροή των ειδήσεων. Παίρνουμε όλες αυτές τις πληροφορίες στα σοβαρά καθώς εξετάζουμε τις διάφορες επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν να μείνουμε στο πρόγραμμα, να αλλάξουμε την ημερομηνία ακόμα και να αλλάξουμε τη δομή της εκδήλωσης», σχολιάζουν οι διοργανωτές.

«Με τον κίνδυνο να αναφέρουμε το προφανές, κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα σε κανένα μέρος κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε εβδομάδων, όμως είναι επιτακτικό οι δύσκολες αποφάσεις για αυτή τη χρονική περίοδο να γίνουν αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα γεγονότα», συνεχίζουν.

«Δεν υπάρχει τέλεια λύση δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. έτσι αποφασίσαμε ότι αυτή τη χρονιά η καλύτερη δυνατή κίνησή μας είναι να αλλάξουμε την ημερομηνία της Record Store Day», αποκαλύπτουν.

Record Store Day 2020 is moving to June 20. #washyourhands #benice #listentorecords pic.twitter.com/SLg8bSVa9p

— Record Store Day (@recordstoreday) March 13, 2020