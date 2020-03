Αναβάλλεται η ετήσια τελετή του Rock & Roll Hall of Fame

Αναβάλλεται λόγω του κορονοϊού η ετήσια τελετή του Rock & Roll Hall of Fame, που ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα φέτος στις 2 Μαΐου, στο Public Hall του Κλίβελαντ στην Πολιτεία του Οχάιο.

Αν και προς το παρόν υπάρχουν μόνον τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στο Οχάιο, ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Mike DeWine, σχεδιάζει να διατάξει τον περιορισμό πολυπληθών συγκεντρώσεων.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι που ανακοινώνουμε την αναβολή της φετινής τελετής εισαγωγής για το Hall of Fame του Rock & Roll », αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Rock and Roll Hall of Fame, Joel Peresman.

«Η πρώτη μέριμνά μας είναι η υγεία και ασφάλεια όσων παραστούν και των καλλιτεχνών, και συμμορφωνόμαστε με την οδηγία των τοπικών αρχών και των αρχών της Πολιτείας καθώς και με τον κοινό νου. Προσβλέπουμε σε προγραμματισμό της τελετής σε νέα ημερομηνία και θα προχωρήσουμε σε σχετική ανακοίνωση το συντομότερο δυνατόν».

Οι μουσικοί που θα ενταχθούν φέτος στο Hall of Fame είναι τα συγκροτήματα Nine Inch Nails, Depeche Mode, Doobie Brothers, T-Rex, καθώς και η Whitney Houston και ο Αμερικανός ράπερ Notorious B.I.G.

Για να διεκδικήσει ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα μία θέση στο Hall of Fame του Rock & Roll πρέπει να έχει κυκλοφορήσει το πρώτο του single ή άλμπουμ τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος υποψηφιότητας.

Οι φιναλίστ προκύπτουν από ψηφοφορία διεθνούς επιτροπής αποτελούμενης από περισσότερους από 1.000 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων εκείνοι που έχουν ήδη εισαχθεί στο Hall of Fame του Rock & Roll, ιστορικοί και μέλη της μουσικής βιομηχανίας.

Παράγοντες όπως η μουσική επιρροή του καλλιτέχνη, το σύνολο του έργου του, η καινοτομία, το ύφος και η τεχνική λαμβάνονται υπόψη κατά την ψηφοφορία, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Fans, your health and safety is our highest priority. Given recent coronavirus news, we are postponing the Induction Ceremony and all Induction Week events until later this year. Details will be shared. The museum remains open. Thank you for your support: https://t.co/otstsNCtQn pic.twitter.com/4Xzia0x1YE

— Rock Hall (@rockhall) March 12, 2020